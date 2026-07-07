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ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Οικονομία
22:20 - 07 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο έχει εισέλθει η διαχείριση των ναυλοσυμφώνων για 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέσω της εφαρμογής e-Ναυλοσύμφωνο.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε. 2033/2026), παρέχονται αναλυτικές οδηγίες προς τις διαχειρίστριες εταιρείες σχετικά με τα ναυλοσύμφωνα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή των Τελωνειακών Παραστατικών (ΕΔΕ Εξαγωγής ή ΔΕΦΚ), πρέπει να δηλώνεται ανά περίπτωση ο μοναδικός αριθμός εγγραφής, όπως έχει αποδοθεί από την εφαρμογή e-Ναυλοσύμφωνο, στους τετραψήφιους κωδικούς:

  • 1115: για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης.
  • 1116: για μεμονωμένες κινήσεις επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κενού επιβατών.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία απλοποιεί σημαντικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υπηρεσίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς:

  • καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής έγχαρτου ναυλοσυμφώνου και της κατάστασης επιβατών,
  • αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων από την εφαρμογή μέσω του μοναδικού αριθμού καταχώρισης,
  • διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση των τελωνειακών υπηρεσιών σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία (πλοίο, διαδρομές, συμβαλλόμενα μέρη, κατάσταση επιβαινόντων κ.λπ.),
  • αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, διευκολύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων προς όφελος τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

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