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ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων
Φορολογία
19:00 - 13 Αυγ 2026

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκρινίζουν ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε πραγματοποιούνται μέσω IRIS είτε με άλλον τρόπο, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, όταν πρόκειται για μικρά ποσά.

Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που εντοπίζεται συγκεκριμένο μοτίβο που παραπέμπει σε καταχρηστική πρακτική.

Όπως έχει επισημάνει και στο παρελθόν η ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αφορά ακόμη περισσότερο τα μικροποσά που μεταφέρουν γονείς ή παππούδες στα παιδιά και τα εγγόνια τους για την κάλυψη καθημερινών και μικρών προσωπικών εξόδων, όπως για παράδειγμα το χαρτζιλίκι.

Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, την υπόθεση φοιτήτριας από την Εύβοια, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο φορολογικού ελέγχου έπειτα από χρηματική δωρεά που έλαβε από τον παππού της, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο έλεγχος δεν αφορούσε το χαρτζιλίκι που της έδινε ο παππούς της. Αντίθετα, εντασσόταν σε ευρύτερο φορολογικό έλεγχο που αφορούσε έναν μεγαλύτερο κύκλο προσώπων.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορούσε χρηματικό ποσό το οποίο είχε δωρηθεί σε χρονική περίοδο κατά την οποία δεν είχε ακόμη θεσπιστεί η απαλλαγή από τον φόρο για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο καταλογισμός του φόρου βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση που είχε υποβάλει η ελεγχόμενη φορολογούμενη.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι συγκεκριμένες δηλώσεις, από τη στιγμή που έχουν υποβληθεί, δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων μέσω ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

Το ζήτημα έχει, μάλιστα, αποτελέσει αντικείμενο σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, την απόφαση ΔΕΔ 1798/2026.

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