Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Αναλυτικά, το ελληνικό δημόσιο χρέος ανήλθε σε 360,1 δισ. ευρώ, έναντι 362,9 δισ. ευρώ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025 και 366,3 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Σε όρους ΑΕΠ, ο δείκτης χρέους:
- μειώθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2025 (από 146,1% σε 143,5%),
- υποχώρησε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025 (από 152,9% σε 143,5%), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.
Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν η Ιταλία (138,9%), η Γαλλία (117,6%), το Βέλγιο (109,1%) και η Ισπανία (101,6%).
Η εικόνα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ
Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο λόγος γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ αυξήθηκε στο 88,9% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, από 87,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 82,9%, έναντι 81,8% στο τέλος του 2025.
Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε συνολικά στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ, η Ελλάδα κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας περαιτέρω αποκλιμάκωση τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτο ύψος χρέους.