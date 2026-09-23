Bloomberg: Οι προκλήσεις της ΕΕ στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου

Οι Βρυξέλλες δέχονται πιέσεις να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους απέναντι στη σημαντική πρόταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, καθώς εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις ώστε η ΕΕ να δώσει προτεραιότητα σε ορισμένα στοιχεία του πακέτου.

Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία πιέζει παρασκηνιακά για το διαχωρισμό της πρότασης - μια ιδέα που απέρριψε η Ευρωπαία επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, σε συνέντευξή της στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, υπέρ του διαχωρισμού τάσσεται επίσης ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Γιόργκε Βαλέρο.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, πρότεινε μια προσέγγιση δύο επιπέδων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Δουβλίνο. Η πρόταση προβλέπει να προχωρήσουν οι εργασίες για τα στοιχεία του πακέτου που αφορούν την απλοποίηση, ενώ τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, θα μετατεθούν για μεταγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούλιο τη νέα της πρόταση για τον τραπεζικό κλάδο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των αμερικανικών τραπεζών, οι οποίες επωφελούνται από την ισχυρή πορεία τους υπό την ατζέντα απορρύθμισης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία πολιτική αντίδραση στην πρόταση της Αλμπουκέρκε αντανακλά τα αιτήματα του τραπεζικού κλάδου για διαχωρισμό του πακέτου. Παράλληλα, αναδεικνύει τις διαφωνίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της πρωτοβουλίας.

Στο μεταξύ, οι τράπεζες και οι ενώσεις εκπροσώπησης του κλάδου υπέβαλαν περισσότερες από 120 απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε αυτό τον μήνα. Το εύρος των απαντήσεων αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθειά της να αναδιαμορφώσει τον τραπεζικό της κλάδο.

Η Société Générale, για παράδειγμα, δήλωσε ότι τα επίπεδα των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και πρότεινε μια «στοχευμένη κατάργηση» κεφαλαιακών αφαιρέσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε λογισμικό και μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Την ίδια ώρα, η Santander δήλωσε από την πλευρά της ότι η πρόταση δεν προχωρά αρκετά, τάχθηκε ωστόσο υπέρ της δημιουργίας ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Με δεδομένο ότι το Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται επίσης να εγκρίνουν την πρόταση, η επίτευξη συμφωνίας για την οριστικοποίησή της αναμένεται να αποτελέσει μια σύνθετη διαδικασία.