Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζεται για μια κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές στην προσέγγιση του μπλοκ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Πιο αναλυτικά, οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση των κυρώσεων σε βάρος χιλιάδων φυσικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν στοχοποιηθεί από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο έχουν θέσει σε κίνδυνο την παράταση των κυρώσεων, επιμένοντας στην αφαίρεση δύο Ρώσων δισεκατομμυριούχων από τη σχετική λίστα.

Από την πλευρά της, η Γαλλία ζητά να αφαιρεθεί από τη λίστα ο Αλισέρ Ουσμάνοφ, ο έβδομος πλουσιότερος Ρώσος σύμφωνα με το δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στη Metalloinvest, τη μεγαλύτερη παραγωγό σιδηρομεταλλεύματος της χώρας. Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg, η Γαλλία συνδέει το εν λόγω αίτημα με ένα ενδεχόμενο σχέδιο απελευθέρωσης κρατουμένων σε συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν.

Την ίδια ώρα, το Λουξεμβούργο ζητά αντίστοιχα την αφαίρεση του Μιχαήλ Φρίντμαν, του Ρωσοϊσραηλινού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος έχει προσφύγει κατά της χώρας στα δικαστήρια σε μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον σε διαδικασία διαιτησίας. Η τελευταία πρόταση που βρίσκεται σήμερα υπό συζήτηση προβλέπει την παράταση των κυρώσεων σε βάρος σχεδόν 3.000 προσώπων, με ταυτόχρονη αφαίρεση των δύο δισεκατομμυριούχων από τη λίστα.

Η Λετονία, ωστόσο, απειλεί να μπλοκάρει την παράταση των κυρώσεων, η οποία απαιτεί ομόφωνη συμφωνία των κρατών-μελών, εάν οι δύο δισεκατομμυριούχοι εξαιρεθούν από τη λίστα. Η διαμάχη έχει πλέον εισέλθει και στην πολιτική συζήτηση στη χώρα, η οποία διεξάγει εκλογές στις 3 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση της Λετονίας να πραγματοποιεί συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα.

Όποια και αν είναι η έκβαση, η υπόθεση έχει αναδείξει τις αναδυόμενες διαιρέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με το πόσο αυστηρές και για πόσο διάστημα θα πρέπει να είναι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του. Ειδικότερα, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες είναι διατεθειμένες να θέσουν τα εθνικά τους συμφέροντα πάνω από τη στρατηγική της ΕΕ.

Μόλις πριν από δύο μήνες, μια παρόμοια αντιπαράθεση είχε οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός αποδυναμωμένου 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αφού η Ελλάδα επέμεινε στην αντίθεσή της σε μέτρα που θα επηρέαζαν τη μεταφορά LNG προς χώρες εκτός ΕΕ.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι σχεδιάζουν να επιβάλουν κυρώσεις σε έως και 1.600 νέες οντότητες στο επόμενο, 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα της εξασφάλισης της απαραίτητης συμφωνίας για την υιοθέτησή του φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.