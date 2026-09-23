Τσίπρας: Το δίλημμα είναι «Ή εμείς ή κανείς» - Επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές ενέργειας

Την πολιτική αλλαγή και την αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε ως εκλογικό στόχο ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη (23/9) ενώ αναφέρθηκε στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, τον ρόλο της ΕΛΑΣ, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα», ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά δεδομένα και τον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι υπάρχει περιθώριο ανατροπής των σημερινών συσχετισμών. «Θα μου επιτρέψετε να σας πω, όσο εφικτό είναι από το 28, 29 να πάει στο 37, που θέλει αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης - είναι 9-10 μονάδες - άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία», είπε. «Στην πολιτική αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε».

Όσο για το εκλογικό δίλημμα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ή θα έχουμε συνέχιση με τον Μητσοτάκη ή θα πάμε σε αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή και αυτή θα έλθει με αυτόν που μπορεί να την φέρει. Άρα ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή ο Μητσοτάκης. Υπάρχει κανείς που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αυτός που είναι πιο κοντά του, που έχει κυβερνήσει και έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα είμαστε εμείς. Στο τέλος της ημέρας πριν τις εκλογές θα μπουν τα διλήμματα».

«Όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς»

Αναφερόμενος στην κριτική περί παραγκωνισμού παλαιότερων στελεχών, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι οι πόρτες του εγχειρήματος παραμένουν ανοιχτές.

«Είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Αλλά όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ανάγκη για νέο αίμα στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι απαξίωση των παλιότερων αυτό», ανέφερε.

Όπως είπε, έχει «πολλούς έμπειρους ανθρώπους» δίπλα του και συνεργάτες που βρίσκονται μαζί του από τα πρώτα χρόνια. «Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση να μην υπάρξουν μετακινήσεις βουλευτών προκειμένου να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. «Εμείς είπαμε δύο πράγματα. Το πρώτο, που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, ότι δεν θα τσαλαβουτάμε, όπως γίνεται, και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα, μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα», είπε.

«Εμείς είπαμε ότι θα είμαστε εκτός Βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα», σημείωσε.

Για το εάν στελέχη θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια, διευκρίνισε ότι πρόκειται για θέμα συλλογικών αποφάσεων. «Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις», ανέφερε, παραπέμποντας και σε βουλευτές που, όπως είπε, παραιτήθηκαν και δήλωσαν «πάμε στο κατάστρωμα».

«Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα»

Για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εμπειρία της κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής.

«Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της Δεξιάς γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν μπήκα σε δεύτερες εκλογές. Και που αργότερα εισήγαγα την απλή αναλογική. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την ανάγκη», είπε.

Ωστόσο, τάχθηκε κατά ενός μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού. «Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα, δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική. «Αν, ας πούμε, στα τρία χρόνια είχαμε ένα κόμμα, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, να είναι άλλος πόλος, και να μην είναι κολλημένη η βελόνα τρία χρόνια, θα υπήρχε και χώρος», ανέφερε.

«Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ένα δίπολο και εναλλαγή στη διακυβέρνηση, αλλά και ένα δίπολο να η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια αντιπολίτευση δυνατή να την ελέγχει», πρόσθεσε.

Για Κασιδιάρη: «Δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης του χώρου που εκπροσωπεί.

«Προφανώς και υπάρχει ο κίνδυνος. Και πρέπει να λέμε κάθε φορά που μιλάμε για τον κύριο Κασιδιάρη, ότι δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή διότι ήταν εγκληματίας», είπε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, καθώς και στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης. «Πήγαν στη φυλακή διότι κάνανε πογκρόμ, διότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και πηγαίνουν όλες οι κάμερες από πίσω στα μπαράκια και στα κλαμπάκια να τον κάνουνε lifestyle. Εγκληματίες ήτανε. Γι' αυτό πήγαν φυλακή».

Αναφερόμενος στην κριτική που έχει ασκηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, ο κ. Τσίπρας απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις.

«Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι, καταρχάς, εμείς δεν αλλάξαμε Ποινικούς Κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδίκων», ανέφερε. «Τριάντα κορυφαίοι νομικοί της χώρας μας, καθηγητές πανεπιστημίου, συντονιστήκαν για να εξυπηρετήσω συμφέροντα;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, επέκρινε τη μεταγενέστερη νομοθετική δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας στους Ποινικούς Κώδικες, λέγοντας ότι «άρχισε να αλλάζει τους ποινικούς κώδικες έναν-έναν, με τροπολογίες νυχτερινές που είχε να κάνει με τις ασυλίες στους τραπεζίτες και όλα αυτά».

«Το κόμμα Σαμαρά θα ήταν πλήγμα για τη ΝΔ»

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

«Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς «θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης».

«Και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Εμείς όμως δεν κοιτάμε το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς», πρόσθεσε.

«Το πιθανότερο να μην κάνει τρίτη θητεία ο κ. Μητσοτάκης»

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. «Βεβαίως μπορεί να έχουμε αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ; Το πιθανότερο να μην κάνει τρίτη θητεία ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε δει κανέναν πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης να το κάνει;» ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε το δίλημμα που, όπως είπε, θα προκύψει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Να το πω αλλιώς: ή εμείς ή κανείς. Η ζωή φέρνει διλήμματα», είπε.

«Αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαφθορά και τις ανισότητες, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με ένα «εναλλακτικό σχέδιο με εντιμότητα και έγνοια για την επόμενη μέρα».

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«Ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια»

Αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του κόμματος είχε χρόνο και χώρο να ανατρέψει τους συσχετισμούς.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα; Μακάρι ο άνθρωπος», είπε. «Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα, μισή, που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι», πρόσθεσε.

Για τη μετεκλογική στάση του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα επιδιωχθεί συνεργασία με το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων, με βάση το πολιτικό σχέδιο που θα προτείνει.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων, να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου», ανέφερε, διευκρινίζοντας: «Στη βάση. Όχι απόλυτα, προφανώς».

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. «Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε.

Όπως ανέφερε, οι δεύτερες εκλογές θα μπορούσαν να έχουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου του 2012 ή με τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. «Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση», κατέληξε.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε αρχικά τις διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων.

«Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τουλάχιστον», ανέφερε, επικαλούμενος τις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ακολούθησε.

«Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο»

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως θα υπάρξουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και την κατηγόρησε ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια. Στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις;», διερωτήθηκε. Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, καθώς, όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και οι τιμές του ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ή να αυξηθούν τον χειμώνα.

Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν άκουσε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας, μάλιστα, το όριο των 1,75 ευρώ που τέθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμονή της κυβέρνησης για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής από το δημόσιο χρέος.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος»

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας.

«Τα διυλιστήρια, τα δύο στη χώρα μας, είχαν έκτακτα κέρδη τον προηγούμενο εξάμηνο. Έφτασαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη, τα δύο διυλιστήρια», είπε.

Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1%, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο». «Τι κάνουν άλλες χώρες; Άλλες χώρες κάνουν έκτακτες φορολογήσεις», σημείωσε. «Λέμε για εισφορά 1% οταν η αξία της περιουσίας αποδίδει 5-6% τον χρόνο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επέκρινε, παράλληλα, την κυβέρνηση για την επιμονή της στην κοστολόγηση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή, αλλά να κοστολογήσει πόσα θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα, δεν μπορεί», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα περιθώρια μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.

«Η κοστολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος», είπε.

Όπως εξήγησε, το κόστος εξαρτάται από το ύψος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί καρτέλ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών υπάρχουν σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

«Ακούω για καρτέλ. Δεν είμαι εδώ για να καταδείξω το ποια είναι τα καρτέλ αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ», είπε.

«Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στη συνέχεια το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, ρωτώντας τι έχει γίνει για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. «Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές και να κλείσει συμβόλαια όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι έχει προχωρήσει πρόγραμμα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών.

«Με συγχωρείτε, κυβερνάει επτά χρόνια και κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές δυνατότητες που, όπως υποστήριξε, είχε η κυβέρνηση, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δισ. Τι έκανε;», διερωτήθηκε.

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019»

Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. «Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο», παραπέμποντας στην κατάσταση των συνταξιούχων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε παράδοξη τη σύγκριση της περιόδου 2015-2019 με τη σημερινή κατάσταση, καθώς, όπως είπε, σήμερα η χώρα βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, θέτοντας ο ίδιος το ερώτημα:

«Τελικά, τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης; Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε πως θα καταθέσει το πρόγραμμά του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να κοστολογηθεί. «Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ανέφερε.

Όπως είπε, οι προτάσεις του κόμματος στη ΔΕΘ διαμορφώθηκαν με «πολύ μεγάλη περίσκεψη» ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.

«Το κάναμε αυτό διότι θεωρούμε πως το κρίσιμο θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα τα κάνεις όλα. Αλλά πρέπει να λες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ό,τι λοιπόν εξαγγείλαμε, χωράει στο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο που η ίδια κυβέρνηση εξηγεί».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό και στα περιθώρια που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν για την υλοποίησή τους.

«Πιστεύετε δεν ήθελα να εξαγγείλω 13η σύνταξη και 13ο μισθό; Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη - κάποιοι κονομάνε με ευθύνη της κυβέρνησης», ανέφερε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Εβδομήντα οικογένειες στη χώρα κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε από μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια με συνθήκες έντασης και κοινωνικής αναταραχής».

Ως εκ τούτου - κατέληξε - θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ο νόμος του περιουσιολογίου, όπου οι πιο ισχυροί θα βάλουν πλάτη.

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