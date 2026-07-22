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Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000
Οικονομία
13:22 - 22 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε πρόσκληση για τη δημιουργία πολυχώρουψυχαγωγίας στο Δήμο Γρεβενών, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ, περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς, συνολικής έκτασης 3,6 στρεμμάτων, την τοποθέτηση καινούργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, την τοποθέτηση εξοπλισμού για τους συνοδούς, την τοποθέτηση νέων δαπέδων ασφαλείας, τη συντήρηση του πρασίνου σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς και τη βελτίωση της περίφραξης, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για ΑμεΑ.

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