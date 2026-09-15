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ΝΔ: Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027
Πολιτική
17:28 - 15 Σεπ 2026

ΝΔ: Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027

Reporter.gr Newsroom
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Την ένταξη του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Φλωρίδη να διεκδικεί την εκλογή του στην Α’ Θεσσαλονίκης στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση του 2027.

Με την υποψηφιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης διαμορφώνεται πλέον το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, ενόψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΝΔ: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης».

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