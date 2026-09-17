Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει

«Αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει το βάρος εκεί όπου γίνεται άμεσα αισθητό: στο βενζινάδικο, και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου», δήλωσε η Ράιχε στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική πίεση μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία-Άνχαλτ, με την άνοδο της ακροδεξιάς. Παράλληλα έχει να διαχειριστεί και τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, την ώρα που πλησιάζουν οι επόμενες περιφερειακές εκλογές του Σαββατοκύριακου. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε, σύμφωνα με το Reuters, να εντείνει την πολιτική πίεση προς τον καγκελάριο.
Η Ράιχε τάχθηκε, πάντως, κατά της επιβολής ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο πλαφόν θα αποτελούσε λανθασμένη προσέγγιση. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις ενεργειακές εταιρείες.
Πιερρακάκης: Δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική η μείωση στον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ
Την ίδια ώρα, πάντως, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, δεν άφησε πολλά περιθώρια για παρεμβάσεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ, λέγοντας πως αυτές οι επιλογές δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λογική.
Η τιμή πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης ωστόσο έχει πια παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ και αναζητούνται αναχώματα, καθώς οι καταναλωτές ανησυχούν.