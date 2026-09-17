Στη Γερμανία ζυγίζεται προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Ελλάδα την απορρίπτει

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, από το 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Όλα αυτά εν όψει και του Eurogroup της 18ης Σεπτεμβρίου και την ώρα που οι Βρυξέλλες και οι διεθνείς οργανισμοί εξακολουθούν να προκρίνουν απολύτως στοχευμένες παρεμβάσεις αντί οριζόντιων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της έντονης δημοσιονομικής επιβάρυνσης της περιόδου 2022-2023.

«Αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει το βάρος εκεί όπου γίνεται άμεσα αισθητό: στο βενζινάδικο, και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου», δήλωσε η Ράιχε στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική πίεση μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία-Άνχαλτ, με την άνοδο της ακροδεξιάς. Παράλληλα έχει να διαχειριστεί και τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, την ώρα που πλησιάζουν οι επόμενες περιφερειακές εκλογές του Σαββατοκύριακου. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε, σύμφωνα με το Reuters, να εντείνει την πολιτική πίεση προς τον καγκελάριο.

Η Ράιχε τάχθηκε, πάντως, κατά της επιβολής ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο πλαφόν θα αποτελούσε λανθασμένη προσέγγιση. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις ενεργειακές εταιρείες.