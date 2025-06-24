ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαστεργίου: Έχουμε τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής σημαίας στο διάστημα – Επιτυχής εκτόξευση
Πολιτική
11:25 - 24 Ιουν 2025

Παπαστεργίου: Έχουμε τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής σημαίας στο διάστημα – Επιτυχής εκτόξευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 και ώρα 23:30 (τοπική ώρα Ελλάδας), πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του DUTHSat-2, του πρώτου δορυφόρου CubeSat στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Η εκτόξευση έγινε από τη βάση Vandenberg των ΗΠΑ με πύραυλο Falcon-9 στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-14 της SpaceX.

Ο δορυφόρος DUTHSat-2 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από επιστημονική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες. Η ανάπτυξη τέτοιου είδους έργων στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας ενισχύει την εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες και συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της παρατήρησης Γης και της ασφαλούς διαστημικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το DUTHSat-2 θα παρέχει εικόνες και μετρήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγρασία του εδάφους, καθώς και για τη ρύπανση της θάλασσας. Επιπλέον, οι συχνότητες φασματικής καταγραφής και η ανάλυση της κάμερας έχουν επιλεγεί με τρόπο ώστε να μπορούν να εντοπιστούν τόσο διαρροές πετρελαίου όσο και ρύπανση από απόρριψη υδάτων έρματος πλοίων. Παράλληλα, θα εκτελεστεί επίδειξη εν πτήσει μιας νέας βασικής μονάδας τηλεμετρίας και κατάστασης λειτουργίας. Το Essential TeleMetry and housekeeping (ETM) αποτελεί τη διαστημική εκδοχή του «μαύρου κουτιού», επιτρέποντας στους χειριστές να έχουν εικόνα για την κατάσταση του δορυφόρου σε περίπτωση αστοχίας των κύριων υποσυστημάτων.

Η αποστολή εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η επιτυχής υλοποίηση της αποστολής DUTHSat-2 σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ελληνικών αποστολών μικροδορυφόρων, οι οποίες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας. Εντός του Νοεμβρίου θα εκτοξευθούν ακόμα δύο cubesats από κοινοπραξίες ελληνικών εταιρειών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί στρατηγική επένδυση στην καινοτομία, την κυριαρχία, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική αυτοτέλεια της χώρας. Ενσωματώνει το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, τα ελληνικά πανεπιστήμια, την εγχώρια βιομηχανία και εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργού μέλους της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Έχουμε τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής «σημαίας» στο διάστημα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, καθώς πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πρώτη εκτόξευση για το πιο ερευνητικό και με σκοπούς επίδειξης τεχνολογίας πρόγραμμα CubeSat. Ο κυβοδορυφόρος DUTHSat-2 είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η ελληνική επιστημονική κοινότητα συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη βιομηχανία. Με επικεφαλής το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την υποστήριξη της ESA, το έργο αυτό αναδεικνύει πως η Ελλάδα διαθέτει ταλέντο, τεχνογνωσία και δυναμική στον διαστημικό τομέα. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν. Πρόκειται μόνο για την αρχή της ελληνικής παρουσίας στο διάστημα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας μας σε κρίσιμους τομείς όπως η πολιτική προστασία, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η ασφαλής επικοινωνία. Πέρα από το γεγονός ότι διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε πολλά πεδία με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε επίσης ένα εγχώριο διαστημικό οικοσύστημα, διασυνδέοντας επιστήμονες, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ελληνικές εταιρίες με τις διεθνείς εξελίξεις στην τεχνολογία και την καινοτομία».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 12:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Θεοδωρικάκος: Πραγματοποιούμε αλλεπάλληλους ελέγχους ώστε μην υπάρχει κερδοσκοπία - Αναβαθμίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Πραγματοποιούμε αλλεπάλληλους ελέγχους ώστε μην υπάρχει κερδοσκοπία - Αναβαθμίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Πολιτική

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου
Πολιτική

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Πολιτική

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS
Πολιτική

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ