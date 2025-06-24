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Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις
12:58 - 24 Ιουν 2025

Καταρρέει η εκεχειρία! Το Ισραήλ κατήγγειλε επίθεση του Ιράν και απαντά – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εχθροπραξίες με αποτέλεσμα η συμφωνία να βρίσκεται στον... αέρα.

Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά μέχρι και λίγα λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκεχειρίας το πρωί της Τρίτης (24/6), αλλά στη συνέχεια δήλωσαν ότι αποδέχονται τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επικράτησε έτσι η εντύπωση πως οι εχθροπραξίες έλαβαν τέλος. Ωστόσο, λίγο μετά τις 10.00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) υπήρξαν πληροφορίες από το Ισραήλ για επιθέσεις από τη μεριά του Ιράν στη Χάιφα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και κατήγγειλε πως το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας. Ανακοίνωσε έτσι πως προχωρά σε αντίποινα, με αποτέλεσμα η συμφωνία εκεχειρίας να βρίσκεται πρακτικά υπό κατάρρευση.

Διεψεύδει η Τεχεράνη και κατηγορεί το Ισραήλ για «προβοκατόρικη τακτική»

Το Ιράν διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι προχώρησε σε νέα εκτόξευση πυραύλων μετά την επίσημη ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ισραήλ περί παραβίασης της συμφωνίας.

Nα σημειωθεί ότι τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης The Times of Israel και Ynet News μετέδωσαν ότι εκτοξεύτηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν, ο οποίος πιθανότατα αναχαιτίστηκε, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν προέβη σε καμία επιθετική ενέργεια μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε από κοινού με τις ΗΠΑ και κατηγορεί το Ισραήλ για «προβοκατόρικη τακτική» με στόχο τη συνέχιση της κλιμάκωσης.



Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 13:34
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