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Χατζηδάκης: Πετύχαμε τη συμφωνία με τη Chevron, παρά το τουρκολυβικό μνημόνιο
Πολιτική
23:17 - 04 Ιουλ 2025

Χατζηδάκης: Πετύχαμε τη συμφωνία με τη Chevron, παρά το τουρκολυβικό μνημόνιο

Reporter.gr Newsroom
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Στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης που ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Αθανάσιο Έλλις, στο πλαίσιο των «Διαλόγων της Νισύρου 2025».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, στην πολυεπίπεδη ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη συμφωνία με τη δεύτερη μεγαλύτερη διεθνώς εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης, «στην περιοχή» που όπως είπε «υποτίθεται ισχύει το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο». Υπογράμμισε ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός «είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά», ενώ για τη Μονή Σινά, ανέφερε ότι «τίποτα δεν αλλάζει με τον χαρακτήρα της Μονής και υπάρχει απόλυτος σβεασμός από την κυβέρνηση της Αιγύπτου».

Για τη Λιβύη, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «είναι σαφές ότι η κατάσταση ήταν προβληματική και χαοτική», ενώ επισήμανε ότι «παρά το τουρκολυβικό μνημόνιο εμείς πετύχαμε τη συμφωνία με τη Chevron».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «η Λιβύη στις θαλάσσιες έρευνες, που έχει αναγγείλει, έχει μείνει στη μέση γραμμή».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξήγησε ότι η κυβέρνηση έκανε «την αυτοκριτική της», ενώ αποφάσισε «να απορροφηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και ανακοινώθηκε ότι θα μπει στην προσπάθεια και η οικονομική αστυνομία».

«Κανείς», είπε, «δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανος από όσους κυβέρνησαν. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «θέλουμε πολιτική ειρηνικής συνύπαρξης Αυτή είναι η κατέθυνσή μας. Πάντοτε, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου» και πρόσθεσε: «Το τανγκό θέλει δύο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πολιτική των ήρεμων σχέσεων μεταξύ μας».

«Η καλύτερη θωράκιση της άμυνας της χώρας είναι η πρόοδος της οικονομίας» κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

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