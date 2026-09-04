ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες
Οικονομία
16:53 - 04 Σεπ 2026

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Θέλουμε η Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας να μην προσπαθεί απλώς να καλύψει την απόσταση από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να βρίσκεται ανάμεσά τους. Να έχει αφήσει πίσω την προηγούμενη δεκαετία και να είναι στην πρώτη ταχύτητα της ΕΕ. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Δεν είναι, όμως, ουτοπικός. Αρκεί να δούμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια».  Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με θέμα «Η Ελλάδα του Αύριο - Redefining Growth in Southeast Europe».

«Το 2019», πρόσθεσε, «το βασικό ζητούμενο ήταν η επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Συζητούσαμε για τη μείωση του χρέους και της ανεργίας, που ήταν στο 18%, την προσέλκυση επενδύσεων, που είχαν πέσει στο ναδίρ, την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Σήμερα πολλά από όσα τότε ήταν στόχοι έχουν γίνει πραγματικότητα. Η οικονομία αναπτύσσεται, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται σταθερά. Οι εξαγωγές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Και η Ελλάδα, από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, αναγνωρίζεται ως πόλος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Αυτές οι εθνικές επιτυχίες μας γεμίζουν ικανοποίηση. Μας δημιουργούν, όμως, και μια μεγάλη υποχρέωση: να μην αφήσουμε όσα πετύχαμε να χαθούν. Και, κυρίως, να χτίσουμε πάνω σε αυτές για να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα».

Όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030 θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

-Πρώτος πυλώνας, η δημοσιονομική αξιοπιστία. «Δεν μοιράζουμε χρήματα που δεν έχουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Και θα συνεχίσουμε να μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος. Για να θωρακίσουμε την οικονομία απέναντι σε πιθανές διεθνείς αναταράξεις και να μην ξαναζήσουμε περιπέτειες του παρελθόντος».

-Δεύτερος πυλώνας, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας. «Δεν θέλουμε απλώς περισσότερες επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερες δουλειές. Ο ιδιωτικός τομέας είναι φυσικά ο κύριος πυλώνας για την ανάπτυξη. Όμως χρειάζεται και το κατάλληλο κλίμα όπως και μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων ώστε να διαχυθεί στο σύνολο της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης. Και θα προχωρήσουμε σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπου έχουν δεσμευθεί 23 δισ. για την επόμενη πενταετία, ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ, επιπλέον 9 δισ. από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων) και βέβαια το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο». Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης ιδιαίτερα στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για το οποίο οι επιχειρήσεις, μαζί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θα πρέπει να καταθέτουν ανταγωνιστικές προτάσεις προκειμένου να κερδίζουν τους πόρους. «Οι προτάσεις», τόνισε, «θα αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την αξιοπιστία τους. Με βάση τον πληθυσμό μας θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μερίδιο 10 δισ. ευρώ, μπορεί και περισσότερα αν είμαστε παραγωγικοί, μπορεί λιγότερα αν πάμε όπως τις προηγούμενες δεκαετίες».

-Τρίτος πυλώνας, η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται. «Με καλύτερους μισθούς, χαμηλότερους φόρους, περισσότερες ευκαιρίες και ουσιαστική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση: για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά», υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης το πρόγραμμα για το 2030 θα περιλαμβάνει :

  • Μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης, με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
  • Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση: με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζομένους πρώτης γραμμής.
  • Και μια ενιαία Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Με τη Μακεδονία και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα ψηλά στις προτεραιότητές μας.

«Με αυτό το πρόγραμμα», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «θα ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευθούν για μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Θα υπάρξουν, αναμφίβολα, κόμματα που θα υποσχεθούν περισσότερα. Ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος, με το ίδιο ύφος και τα ίδια δισεκατομμύρια. Και ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγορεί ότι τον αντιγράφει, άρα θα εμφανιστεί ως «Τσίπρας νούμερο 2».

Εμείς αρνούμαστε να μπούμε σε έναν διαγωνισμό πλειοδοσίας. Θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων με ένα σοβαρό, συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που δεν θα μοιράζει ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά θα προσφέρει ρεαλιστική ελπίδα και συγκεκριμένη προοπτική. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αλλάζουμε τη χώρα χωρίς να διακινδυνεύουμε όσα κατακτήσαμε. Και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια: με σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και, πάνω απ’ όλα, χειροπιαστό αποτέλεσμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στεγαστική κρίση: Το κυβερνητικό πλάνο μέχρι το 2030 – Κοινωνική κατοικία και φορολογικά κίνητρα
Ακίνητα

Στεγαστική κρίση: Το κυβερνητικό πλάνο μέχρι το 2030 – Κοινωνική κατοικία και φορολογικά κίνητρα

ifo: Ανεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 1,4%
Ειδήσεις

ifo: Ανεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 1,4%

Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: «Οδικός χάρτης» για την επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το 2040
Επιχειρήσεις

Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: «Οδικός χάρτης» για την επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το 2040

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 17:18

Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν αφού τραυμάτισε έναν αστυνομικό

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 17:08

Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση

Οικονομία
04/09/2026 - 16:53

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Οικονομία
04/09/2026 - 16:40

Θεοδωρικάκος: Με πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις προϋπολογισμού €2,1 δισ., η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 16:32

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ομόλογα
04/09/2026 - 16:15

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 16:15

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:01

Ιρλανδία: Εκτόξευση του ΑΕΠ στο 10,2% το β’ τρίμηνο – Πολύ υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση

Πολιτική
04/09/2026 - 15:49

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ

Πολιτική
04/09/2026 - 15:46

Πλεύρης από Κοπεγχάγη για μεταναστευτικό: Στόχος το 2027 τα πρώτα «Return Hubs» εκτός ΕΕ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:36

Γλυπτά Παρθενώνα: Το Λονδίνο τα δανείζει στη Φρανκφούρτη – Η Αθήνα λέει «όχι»

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:32

Υπόθεση Marfin: «Όχι» από την Εισαγγελία για αποφυλάκιση της 46χρονης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
04/09/2026 - 15:22

Του Νείλου...

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:19

Ισραήλ: Ανατροπή στις κομματικές ισορροπίες – Ο Νετανιάχου «κυνηγάει» την ακροδεξιά ψήφο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:11

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:09

Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:08

Προσιτή απόκτηση για το Audi Q3

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:08

Ο Τραμπ «κόβει» SpaceX και Blue Origin από τη σύνοδο του Διαστήματος στο Παρίσι

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:05

Βρετανία: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές καυσίμων – «Ασφυξία» για τους αγρότες

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 14:53

Ο γάμος των ομοφύλων θα ταλαιπωρεί για πάντα την κυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Ηλεκτρονικά στο εξής η καταβολή των μερισμάτων

Εργασιακά
04/09/2026 - 14:39

ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, χρόνος εργασίας και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 14:38

Deutsche Bank: «Buy» στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank

Ειδήσεις
04/09/2026 - 14:22

Μιλέι κατά Βρετανίας για τα Φόκλαντ: Θα χρειαστεί να τα ανακτήσουμε

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/09/2026 - 14:15

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (7/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων τουρισμού

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:58

Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 13:52

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:48

Ο χάρτης που «μίκρυνε» την Αφρική αλλάζει – Η μάχη στον ΟΗΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 13:45

«Woke» ενδοκυβερνητική κρίση για τα σχολικά βιβλία – Μαρινάκης vs Ζαχαράκη για τα ομόφυλα ζευγάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ