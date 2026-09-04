Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

«Θέλουμε η Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας να μην προσπαθεί απλώς να καλύψει την απόσταση από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να βρίσκεται ανάμεσά τους. Να έχει αφήσει πίσω την προηγούμενη δεκαετία και να είναι στην πρώτη ταχύτητα της ΕΕ. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Δεν είναι, όμως, ουτοπικός. Αρκεί να δούμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια». Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με θέμα «Η Ελλάδα του Αύριο - Redefining Growth in Southeast Europe».

«Το 2019», πρόσθεσε, «το βασικό ζητούμενο ήταν η επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Συζητούσαμε για τη μείωση του χρέους και της ανεργίας, που ήταν στο 18%, την προσέλκυση επενδύσεων, που είχαν πέσει στο ναδίρ, την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Σήμερα πολλά από όσα τότε ήταν στόχοι έχουν γίνει πραγματικότητα. Η οικονομία αναπτύσσεται, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται σταθερά. Οι εξαγωγές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Και η Ελλάδα, από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, αναγνωρίζεται ως πόλος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Αυτές οι εθνικές επιτυχίες μας γεμίζουν ικανοποίηση. Μας δημιουργούν, όμως, και μια μεγάλη υποχρέωση: να μην αφήσουμε όσα πετύχαμε να χαθούν. Και, κυρίως, να χτίσουμε πάνω σε αυτές για να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα».

Όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030 θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

-Πρώτος πυλώνας, η δημοσιονομική αξιοπιστία. «Δεν μοιράζουμε χρήματα που δεν έχουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Και θα συνεχίσουμε να μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος. Για να θωρακίσουμε την οικονομία απέναντι σε πιθανές διεθνείς αναταράξεις και να μην ξαναζήσουμε περιπέτειες του παρελθόντος».

-Δεύτερος πυλώνας, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας. «Δεν θέλουμε απλώς περισσότερες επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερες δουλειές. Ο ιδιωτικός τομέας είναι φυσικά ο κύριος πυλώνας για την ανάπτυξη. Όμως χρειάζεται και το κατάλληλο κλίμα όπως και μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων ώστε να διαχυθεί στο σύνολο της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης. Και θα προχωρήσουμε σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπου έχουν δεσμευθεί 23 δισ. για την επόμενη πενταετία, ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ, επιπλέον 9 δισ. από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων) και βέβαια το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο». Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης ιδιαίτερα στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για το οποίο οι επιχειρήσεις, μαζί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θα πρέπει να καταθέτουν ανταγωνιστικές προτάσεις προκειμένου να κερδίζουν τους πόρους. «Οι προτάσεις», τόνισε, «θα αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την αξιοπιστία τους. Με βάση τον πληθυσμό μας θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μερίδιο 10 δισ. ευρώ, μπορεί και περισσότερα αν είμαστε παραγωγικοί, μπορεί λιγότερα αν πάμε όπως τις προηγούμενες δεκαετίες».

-Τρίτος πυλώνας, η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται. «Με καλύτερους μισθούς, χαμηλότερους φόρους, περισσότερες ευκαιρίες και ουσιαστική στήριξη σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια νέα δέσμη παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση: για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά», υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης το πρόγραμμα για το 2030 θα περιλαμβάνει :

Μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης, με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση: με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζομένους πρώτης γραμμής.

Και μια ενιαία Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, που θα συνδέει τις εθνικές προτεραιότητες με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Με τη Μακεδονία και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα ψηλά στις προτεραιότητές μας.

«Με αυτό το πρόγραμμα», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «θα ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες να μας εμπιστευθούν για μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Θα υπάρξουν, αναμφίβολα, κόμματα που θα υποσχεθούν περισσότερα. Ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος, με το ίδιο ύφος και τα ίδια δισεκατομμύρια. Και ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγορεί ότι τον αντιγράφει, άρα θα εμφανιστεί ως «Τσίπρας νούμερο 2».

Εμείς αρνούμαστε να μπούμε σε έναν διαγωνισμό πλειοδοσίας. Θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων με ένα σοβαρό, συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που δεν θα μοιράζει ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά θα προσφέρει ρεαλιστική ελπίδα και συγκεκριμένη προοπτική. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αλλάζουμε τη χώρα χωρίς να διακινδυνεύουμε όσα κατακτήσαμε. Και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια: με σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και, πάνω απ’ όλα, χειροπιαστό αποτέλεσμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».