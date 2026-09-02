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Chevron και Eni: Συμφωνίες για μεγάλη επέκταση πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα
Επιχειρήσεις
22:59 - 02 Σεπ 2026

Chevron και Eni: Συμφωνίες για μεγάλη επέκταση πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ενεργειακοί όμιλοι Chevron και Eni υπέγραψαν την Τετάρτη σημαντικές συμφωνίες με τη Βενεζουέλα, δεσμευόμενοι για την επέκταση μεγάλων πετρελαϊκών έργων με στόχο την αύξηση της παραγωγής της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη των εταιρειών.

Οι συμφωνίες δεν συνδέονται με την αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε 17 μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα.

Οι περισσότερες από τις νέες συμφωνίες αφορούν επεκτάσεις υφιστάμενων έργων, οι οποίες βρίσκονταν ήδη υπό διαπραγμάτευση με το υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στη διαδικασία μετάβασης δεκάδων ενεργειακών συμβάσεων σε νέο καθεστώς, στο πλαίσιο ευρείας μεταρρύθμισης του πετρελαϊκού τομέα που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη όχι μόνο στα συγκεκριμένα έργα, αλλά και στη συνέχιση της παρουσίας της στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη δραστηριότητά της στη χώρα.

Η Chevron διατηρεί σταθερή παρουσία στη Βενεζουέλα, ακόμη και μετά την αποχώρηση άλλων μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, στον απόηχο της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων επί προεδρίας Ούγκο Τσάβες.

Συμφωνίες υπέγραψαν επίσης άλλες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, μεταξύ των οποίων η GE Vernova, η ενεργειακή εταιρεία Primavera και η εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών Aspect, με έδρα το Ντένβερ.

Οι νέες συμφωνίες εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της Βενεζουέλας να αυξήσει την πετρελαϊκή της παραγωγή και να προσελκύσει εκ νέου διεθνείς ενεργειακές επενδύσεις.

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