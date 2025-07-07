Καραμανλής: Δηλώνει αθώος για κάθε αξιόποινη πράξη – Ζητά την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο

Αθώος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών δηλώνει, μέσω υπομνήματος που κατέθεσε στην προανακριτική Επιτροπή, ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Καραμανλής αρνείται ότι έχει τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και κάθε άλλη αξιόποινη πράξη.

«Με το παρόν σημείωμα αρνούμαι ότι έχω τελέσει τη διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος, ή και οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη κατά το προαναφερόμενο διάστημα ή οποτεδήποτε αλλού», τονίζει.

Ωστόσο, ο πρώην υπουργός ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ολομέλεια της Βουλής και να παραπεμφθεί η υπόθεσή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια σε ανακριτή «προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδειξης της αθωότητάς» του.

«Δηλώνω όμως ότι επιθυμώ προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδειξη της αθωότητάς μου την κίνηση ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση από ανακριτή που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ 4 του Συντάγματος», γράφει.