ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Ο άνθρωπος που έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, επιχειρεί να ξαναγράψει ιστορία

Με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι παρά τα «καταστροφικά πεπραγμένα των επιλογών του», επιχειρεί την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Στην ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Ο άνθρωπος που εξελέγη Πρωθυπουργός δεσμευόμενος για την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο και διοργάνωσε το δημοψήφισμα των 5 εργάσιμων ημερών παίζοντας τη χώρα στα ζάρια, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία.

Μάταια, όμως, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη, κρίση και πρωτίστως επώδυνα βιώματα και τραυματικές εμπειρίες από τα καταστροφικά πεπραγμένα των επιλογών του.

Αντί για κατάργηση των μνημονίων, έφερε το τρίτο, αχρείαστο και επαχθέστερο μνημόνιο, το υπερταμείο και την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 έτη.

Αντί για σεισάχθεια, ο κ. Τσίπρας έβαλε την υπογραφή του για να γίνει η ως τότε προστατευμένη πρώτη κατοικία έρμαιο των funds.

Αντί για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, καταργήθηκε το ΕΚΑΣ και ήρθε το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου.

Το ΠΑΣΟΚ και η αείμνηστη Πρόεδρός του Φώφη Γεννηματά επέδειξαν τότε μια υπεύθυνη και πατριωτική στάση με πολιτική γενναιότητα και θάρρος. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την επιτακτική ανάγκη υπέρβασης του ζοφερού αδιεξόδου για την Ελλάδα και τους Έλληνες και όχι στους προφανείς τυχοδιωκτισμούς του κ. Τσίπρα.

Η ιστορία δεν γράφεται με όρους μάρκετινγκ, αλλά από το βίωμα του ελληνικού λαού».