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Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική
15:14 - 08 Σεπ 2026

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Καμιά συγκυβέρνηση με την ΝΔ, καθαρές κουβέντες ξεκαθάρισε σήμερα (8/9) ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησε. 

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την εναλλακτική Κυβερνητική πρόταση ειδικά μετά την απογοήτευση για τους πολλούς από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε αντίθεση με το πάρτι των καρτέλ και τα δισεκατομμύρια που κέρδισαν επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως επισήμανε, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν, απογοητεύτηκαν όσοι περιλαμβάνονται στα μέτρα, όχι όμως τα καρτέλ που απουσιάζουν από τις εξαγγελίες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν το επίδομα σε 1,5 χρόνο, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα εφαρμοστεί από το 2028 και η μείωση της τιμής του ρεύματος στο 2030. Για τους αγρότες και τους συνταξιούχους προβλέπονται ελάχιστα, ενώ ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, ούτε για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «λεφτόδεντρων» και δημοσιονομικού κινδύνου, τόνισε «δεν δέχομαι αυτήν την καραμέλα», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποδείχθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε επώδυνες αποφάσεις για να αποτρέψει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, βάζοντας τη χώρα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζει λαϊκισμό κάθε πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα 2,2 δισ. ευρώ, παρότι λίγες ημέρες πριν έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και μιλούσε για μέτρα 1 δισ. ευρώ.

Για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε απαράδεκτο να μετατρέπονται σε εκλογικό διακύβευμα, με τον πρωθυπουργό να επικαλείται εθνικούς κινδύνους και να ζητά ψήφο «για να υπάρχει σταθερότητα», προκειμένου να διασωθεί στην κάλπη. Παρέπεμψε στα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ, στις συμφωνίες ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία και στις εξαγγελίες του προέδρου Τραμπ. «Δεν σηκώθηκε κανένα τηλέφωνο από τον κ. Μητσοτάκη, γιατί προφανώς κανείς δεν τον κάλεσε», σχολίασε.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπενθύμισε ότι στις 23 Ιουλίου ο κ. Δένδιας δήλωνε πως δεν υπογράφει χωρίς τον πηγαίο κώδικα. Ωστόσο, υπέγραψε συμφωνία 3,5 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν η Ελλάδα κατοχύρωσε την ιδιοκτησία του.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, βάσει της συνεδριακής απόφασης που εκφράζει τη βούληση της βάσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η πρώτη θέση, αν και δύσκολη, παραμένει διεκδικήσιμη και ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ψήφο διαμαρτυρίας και σε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση που δίνει ελπίδα στους πολλούς. Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ολοκληρωμένη πρόταση για τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 15:17
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