«Αιώνιοι» φοιτητές: Ποιοι διαγράφονται – Ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία

Στη διάρκεια της σύσκεψης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρουσιάστηκε η νέα νομοθετική ρύθμιση που θα παρέχει στους παλαιούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μία τελευταία ευκαιρία για να πάρουν πτυχίο.

Ποιοι θα πάρουν παράταση

Πιο αναλυτικά, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι παλαιοί φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 75% των μονάδων του προγράμματος σπουδών τους και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές περιόδους των τελευταίων δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη φοίτησή τους για έως δύο επιπλέον εξάμηνα.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται πρακτική, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, η παράταση μπορεί να ανέλθει σε τρία εξάμηνα. Εκτιμάται ότι η ρύθμιση αφορά πάνω από 35.000 παλιούς αλλά ενεργούς σπουδαστές.

Ποιοι θα διαγραφούν

Πέραν της παραπάνω κατηγορίας, επαναβεβαιώθηκε ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα διαγραφούν ανενεργοί σπουδαστές τετραετών προγραμμάτων οι οποίοι τη χρονιά 2021-22 είχαν ήδη υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης των προγραμμάτων τους, καθώς σύντομα εκπνέει και η περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών που δόθηκε τότε.

Στους καταλόγους των ΑΕΙ παραμένουν μέχρι και σήμερα φοιτητές εγγεγραμμένοι από τη δεκαετία του 1930

Όπως σημειώθηκε, αυτή τη στιγμή παραμένουν στους καταλόγους των δημόσιων ΑΕΙ φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν την δεκαετία του 1930, ενώ οι εγγεγραμμένοι από τις δεκαετίες του 1960, του 1970 και του 1980 ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Στόχος είναι με αυτό το κυβερνητικό σχέδιο να βελτιωθούν, όπως επισημάνθηκε, οι επιδόσεις των ελληνικών πανεπιστημίων σε πολλούς ποιοτικούς δείκτες, καθώς θα απομακρυνθούν άτομα που φαίνεται να αδυνατούν να φοιτήσουν επί σειρά ετών και θα απελευθερωθούν εργατοώρες του διοικητικού προσωπικού.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάστηκαν, επίσης, οι τελικές διατάξεις που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας στα δημόσια ιδρύματα, με αιχμές την καθιέρωση ενός μηχανισμού επιβολής ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων εντός σαφών χρονικών ορίων, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προληπτική προστασία πανεπιστημιακών χώρων.

Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά θα έχουμε ουσιαστική εικόνα ποιοι είναι οι φοιτητές που πραγματικά φοιτούν

«Με τις διατάξεις τις οποίες συζητήσαμε σήμερα, ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί άμεσα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία είχαμε προτάξει στο πρόγραμμά μας για το νέο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Ουσιαστικά μιλάμε για μία σημαντική εκκαθάριση των καταλόγων των ανενεργών φοιτητών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των δημοσίων πανεπιστημίων τη δεκαετία του ΄50 και του ΄60. Αυτή η εκκαθάριση των καταλόγων των πανεπιστημίων θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πανεπιστημίων, ως προς τους δείκτες αξιολόγησης, καθώς για πρώτη φορά θα έχουμε μία ουσιαστική εικόνα ποιοι είναι οι φοιτητές οι οποίοι πραγματικά φοιτούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της σύσκεψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε παράλληλα ότι η πρόβλεψη για όσους αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είναι «πολύ σημαντική», αφού τους δίνει μία τελευταία ευκαιρία. Το ίδιο ισχύει, όπως είπε, και για φοιτητές, οι οποίοι μπορεί να έχουν μία «διακριτή, μία ξεχωριστή δυσκολία να ολοκληρώσουν τα προγράμματα σπουδών τους» για λόγους υγείας.

«Απολύτως ισορροπημένη» η ρύθμιση

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ως «απολύτως ισορροπημένη» και είπε πως «υλοποιεί την κεντρική μας δέσμευση να προχωρήσουμε σε μία απολύτως απαραίτητη εκκαθάριση των καταλόγων των φοιτητών των πανεπιστημίων, κάνοντας τη διάκριση μεταξύ ανενεργών και ενεργών φοιτητών, έτσι ώστε να μπορούν και τα πανεπιστήμια να γνωρίζουν με ακρίβεια σε ποιους απευθύνονται και να κάνουν τον προγραμματισμό τους».

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής περιόδου και απευθυνόμενος σε όσους αμφιταλαντεύονται για την επιλογή σπουδών, ο κ. Μητσοτάκης είπε:

«Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής περιόδου, να πω το εξής: πολύ συχνά έρχονται νέα παιδιά, με συμβουλεύονται ποια σχολή να διαλέξουν. Εγώ τους λέω να διαλέξουν τη σχολή που αισθάνονται ότι τους ταιριάζει περισσότερο, αλλά να μεριμνήσουν, όποια σχολή και να διαλέξουν, να φροντίσουν να τελειώσουν στον προγραμματισμένο χρόνο του προγράμματος σπουδών το οποίο έχουν διαλέξει. Και να το κάνουν αυτό, διότι η ζωή είναι μπροστά τους. Αν πρέπει να τελειώσεις το πρόγραμμά σου σε τέσσερα χρόνια, γιατί να χάνεις χρόνο και να τελειώνεις στον πέμπτο, στον έκτο; Δεν θα μπορείς να τελειώνεις και πιο μετά, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό αποτελεί πρωτίστως μία υποχρέωση των παιδιών απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλει το κράτος τιμωρητικά, αλλά είναι μία παρότρυνση σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και από τη στιγμή που το κράτος παρέχει δωρεάν δημόσια παιδεία στα νέα μας παιδιά, στους νέους μας φοιτητές, και αυτοί να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά να το κάνουν πρωτίστως γιατί αυτό είναι καλό για τους ίδιους, όχι για εμάς, ούτε για τους γονείς ούτε για κάποιον τρίτο».

Ζαχαράκη: Υπηρετούμε έναν βαθιά πολιτικό και διττό στόχο και αρχή

Με τη σειρά της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο για «σημαντική ημέρα καθώς σύντομα θα έχουμε σε διαβούλευση τις τελικές ρυθμίσεις, με τις οποίες υπηρετούμε ένα βαθιά πολιτικό διττό στόχο και αρχή, την απαραίτητη εκκαθάριση των καταλόγων από τους ανενεργούς φοιτητές ετών, και βέβαια την απαραίτητη και θεσμική θωράκιση πλέον και μιας τελευταίας ευκαιρίας σε ανθρώπους οι οποίοι και την αξίζουν και τη δικαιούνται και θα την έχουν».

Όπως επισήμανε, «με την αρχική μεταρρύθμιση την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το 2021 και βελτιώνει τώρα, μπορεί πράγματι το ελληνικό πανεπιστήμιο να έχει ακριβή εικόνα ποιοι φοιτούν. Και βέβαια, πώς μπορεί καλύτερα, με αυξημένη χρηματοδότηση, με λοιπές πρόνοιες για την διαμονή των φοιτητών, για τη διεθνοποίηση κι όλα αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο, να γίνουν πράξη».