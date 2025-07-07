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Χατζηδάκης: Πέντε προτεραιότητες για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
Πολιτική
15:24 - 07 Ιουλ 2025

Χατζηδάκης: Πέντε προτεραιότητες για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας – ζητήματα που αναδεικνύονται στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι – παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, στην Αθήνα η Τράπεζα της Ελλάδος και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε ωστόσο, η εθνική προσπάθεια δεν αρκεί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για κανένα ευρωπαϊκό κράτος. «Χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες και σε επίπεδο ΕΕ, για την εμβάθυνση της Κοινής Αγοράς, την τόνωση της καινοτομικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας, την άμβλυνση των στρατηγικών εξαρτήσεων», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι δύο εκθέσεις που ανακοινώθηκαν πέρυσι συμπίπτουν σε τρεις προβληματισμούς ως προς τη θέση της καινοτομίας στην Ευρώπη σήμερα, και τη σύνδεση με την ανταγωνιστικότητα. Αυτοί είναι:

  • Η υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας στην καινοτομία και την παραγωγική αξιοποίηση της έρευνας. Γι’ αυτό προτείνεται η δημιουργία μιας Ένωσης Έρευνας και Καινοτομίας, με μια ενιαία στρατηγική ώστε η καινοτομία να λειτουργήσει ως πραγματικός μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
  • Η έλλειψη μεγάλης κλίμακας, συντονισμένης χρηματοδότησης για την ισόρροπη ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ε.Ε. «Γι’ αυτό χρειάζεται να προωθηθεί η ένωση κεφαλαιαγορών – ώστε να μην χρειάζονται οι ευρωπαϊκές καινοτόμες επιχειρήσεις να μεταφέρουν την έδρα τους στις ΗΠΑ επειδή δυσκολεύονται να βρουν χρηματοδότηση - και να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση».
  • Η ανάγκη ανασχεδιασμού του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μεγαλώνουν και να καινοτομούν.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ενώπιον αυτών των προκλήσεων η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει μια σειρά από πολιτικές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και συνεχίζει με πέντε προτεραιότητες που είναι:

1.Το νέο πλαίσιο για την επιχειρηματική καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. «Ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ε.Ε. και προωθημένα πλαίσια κινήτρων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, και για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Με κίνητρα όπως οι υπερεκπτώσεις έως και 315% για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η μειωμένη φορολογία για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά ευρεσιτεχνίες, τα φορολογικά κίνητρα για τους επιχειρηματικούς αγγέλους που επενδύουν σε startups. Κίνητρα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα «μικρής κλίμακας» και υψηλού ρίσκου των δραστηριοτήτων εταιρικού R&D. Αυτά δεν είναι θεωρίες και υποσχέσεις, είναι ψηφισμένος νόμος που ισχύει εδώ και έξι μήνες», σημείωσε.

2.Ένα σύγχρονο οικοσύστημα χρηματοδότησης για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Με ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα και αναβάθμιση της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς. Με περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και των επιχειρηματικών αγγέλων. Με τη στροφή του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης στην καινοτομία, με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα εργαλεία του, σε συνδυασμό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το νεοσυσταθέν Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών και Καινοτομίας που θα ξεκινήσει σύντομα να λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπερταμείου. Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε επίσης το νόμο για την Κεφαλαιαγορά που ψηφίστηκε πρόσφατα και την προσφορά της Euronext για το ελληνικό Χρηματιστήριο, που είναι σε εξέλιξη.

3.Η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα σε κρίσιμους τομείς. «Τα κίνητρα για στήριξη της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και εμβληματικές παρεμβάσεις όπως η λειτουργία στη χώρα μας των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων, διαμορφώνουν σημαντικό δυναμικό γνώσης και καινοτομίας. Στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω κλάδοι έντασης γνώσης, αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό μας. Όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από την ανάπτυξη ενός πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου για αξιοποίηση της και σε επίπεδο επιχειρηματικό, με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

4.Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για ενθάρρυνση των επενδύσεων, σε συνέχεια προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει από το 2019. «Προχωρούμε στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου έως το τέλος του έτους, στην εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, που αρχίζει ήδη να γίνεται ορατή. Και στη συντονισμένη προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις κατά 25%. Και παράλληλα, με τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, και τη μείωση φόρων και εισφορών».

5.Η ενίσχυση των εξαγωγών και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. «Με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις εξαγωγές, που θα παρουσιαστεί σύντομα. Με υλοποίηση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Με δράσεις απλοποίησης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και διερεύνηση της δυνατότητας για φορολογικά κίνητρα στοχευμένα σε τομείς και προϊόντα με υψηλή ζήτηση στις διεθνείς αγορές».

«Τα πέντε αυτά πεδία προτεραιότητας και ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης απαντούν στους τρεις κοινούς προβληματισμούς των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις ελληνικές πρωτοβουλίες

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, χαιρέτισε την πρωτοβουλία TechEU που σχεδιάζει, ώστε να παρέχει χρηματοδότηση σε καινοτόμες επιχειρήσεις και σε επενδυτικά project υψηλού ρίσκου σε κρίσιμους τομείς. «Πρωτοβουλία από την οποία περιμένουμε πολλά», σημείωσε. Υπογράμμισε, επίσης, τη διαχρονική στήριξη της ΕΤΕπ προς την Ελλάδα, η οποία την τελευταία πενταετία έχει διαθέσει στη χώρα μας 14,5 δισ. ευρώ κυρίως για χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενεργειακών υποδομών και έργων πολιτικής προστασίας.

«Γνωρίζουμε», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «πως η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια ισχυρή οικονομία. Η Κυβέρνηση επενδύει στην πράξη σε αυτούς τους δύο άξονες, με επίκεντρο έναν δυναμικό ιδιωτικό τομέα που καινοτομεί και ανοίγεται διεθνώς.

Γνωρίζουμε ότι για την Ελλάδα είναι στρατηγικό πλεονέκτημα η ναυτιλία και ο τουρισμός, αλλά πιστεύουμε βαθύτατα ότι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, οι νέοι ταλαντούχοι μηχανικοί, η startup community στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και γι’ αυτό επιχειρούμε, τόσο στο θεσμικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της χρηματοδότησης να είμαστε όχι μόνο παρόντες αλλά με προωθημένες πολιτικές γιατί πιστεύουμε ότι στηρίζοντας την καινοτομία, στηρίζουμε τη νέα γενιά, στηρίζουμε την οικονομία στηρίζουμε τις προοπτικές της χώρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 15:42
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