Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

«Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία», σχολίασε νωρίτερα σήμερα (8/9) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας περί «συγκλονιστικής ευημερίας».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα στον ANT1 δήλωσε πως «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τη ζουν στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με καθηλωμένη την αγοραστική τους δύναμη στην τελευταία θέση της ΕΕ! Βιώνουν «συγκλονιστική ευημερία» στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενοίκιο, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, στις «συμφωνίες κυρίων» στα ράφια των σούπερ μάρκετ!

Γι’ αυτό και θα δώσουν καθαρή απάντηση στην αλαζονεία και την παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης μιας κυβέρνησης που αποδείχτηκε εξαιρετικός τροχονόμος των καρτέλ και των ολιγοπωλίων.

Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία.

Η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τους πολίτες. Έχει σχέδιο και όραμα. Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.