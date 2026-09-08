ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης
Πολιτική
15:03 - 08 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία», σχολίασε νωρίτερα σήμερα (8/9) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας περί «συγκλονιστικής ευημερίας».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα στον ANT1 δήλωσε πως «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τη ζουν στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με καθηλωμένη την αγοραστική τους δύναμη στην τελευταία θέση της ΕΕ! Βιώνουν «συγκλονιστική ευημερία» στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενοίκιο, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, στις «συμφωνίες κυρίων» στα ράφια των σούπερ μάρκετ!

Γι’ αυτό και θα δώσουν καθαρή απάντηση στην αλαζονεία και την παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης μιας κυβέρνησης που αποδείχτηκε εξαιρετικός τροχονόμος των καρτέλ και των ολιγοπωλίων.

Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία.

Η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τους πολίτες. Έχει σχέδιο και όραμα. Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για PISA 2025: Μία ακόμη υποχώρηση στην Παιδεία - Η κυβερνητική βιτρίνα καταρρέει
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για PISA 2025: Μία ακόμη υποχώρηση στην Παιδεία - Η κυβερνητική βιτρίνα καταρρέει

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Τα ψιλά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη - Η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση
Πολιτική

Τα ψιλά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη - Η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/09/2026 - 16:08

ΠΑΣΟΚ για PISA 2025: Μία ακόμη υποχώρηση στην Παιδεία - Η κυβερνητική βιτρίνα καταρρέει

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:54

Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Πολιτική
08/09/2026 - 15:53

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:49

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για ακατάσχετο και παρακρατήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:42

ifo: Η πτώση των σχολικών επιδόσεων στην PISA απειλεί την ευημερία

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:38

Χατζηθεοδοσίου για εξαγγελίες ΔΕΘ: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε… δόσεις για τα «αποπαίδια» της Αττικής

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:31

UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:30

Λαβρόφ: Η ΕΕ παρεμποδίζει τη διευθέτηση της σύγκρουσης με την Ουκρανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08/09/2026 - 15:30

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες

Πολιτική
08/09/2026 - 15:03

Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 15:03

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «έρχεται ο Ρούμπιο, μην ανησυχείτε, δίνουμε προσοχή στα πάντα»

Οικονομία
08/09/2026 - 14:49

ΥΠΕΘΟ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων

Εργασιακά
08/09/2026 - 14:38

ManpowerGroup: Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα - Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο Τρίμηνο

Φορολογία
08/09/2026 - 14:22

Αγροτικές ενισχύσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενδικοφανείς προσφυγές - Οι προθεσμίες

Αυτοδιοίκηση
08/09/2026 - 14:18

Δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο: Από κολύμβηση και pilates έως yoga, χορό, πολεμικές τέχνες και Tai Chi

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/09/2026 - 14:16

ΥΠΕΝ: Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα έως 30% μέχρι το 2029

Αναλύσεις
08/09/2026 - 14:12

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen – Πρόκληση οι εκλογές το 2027

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 14:01

«Γέφυρες» της κυβέρνησης με τους ταξιτζήδες, όχι όμως με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

Νομίσματα
08/09/2026 - 14:00

Bitcoin: Χάνει ξανά τα $80.000 – Πιέσεις σε XRP και μεγάλα altcoins

Magazino
08/09/2026 - 13:57

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ ζωντανεύει ξανά μέσα από την Ένατη Τέχνη

Πολιτική
08/09/2026 - 13:51

ΕΛΑΣ: Πόσο κόστισε τελικά η ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ; – Ζητά απαντήσεις για δαπάνες έως €500.000

Πολιτική
08/09/2026 - 13:41

Τα ψιλά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη - Η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση

Ειδήσεις
08/09/2026 - 13:35

Κυψέλη: Σακούλα με ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν κοντά σε γήπεδο

Magazino
08/09/2026 - 13:33

Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Πολιτική
08/09/2026 - 13:25

Ανδρουλάκης: Σχεδιάζουμε μία Ελλάδα ισχυρή -οικονομικά, γεωπολιτικά-, με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς

Πολιτική
08/09/2026 - 13:22

Χρηστίδης: Ο κύκλος του Μητσοτάκη έχει κλείσει - Βρίσκεται πολύ μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/09/2026 - 13:13

Κόψτε κάτι

Magazino
08/09/2026 - 13:06

Το Zuma Athens έρχεται στη Riviera Galleria

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ