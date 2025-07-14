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Θεοχάρης: Η ΕΕ ενωμένη για την προστασία των συμφερόντων της
Πολιτική
17:09 - 14 Ιουλ 2025

Θεοχάρης: Η ΕΕ ενωμένη για την προστασία των συμφερόντων της

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης προέβη σε δηλώσεις μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επικεντρώθηκε σε θέματα εμπορίου και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Με ενότητα και εμπορικές συμφωνίες η ΕΕ αντιμετωπίζει τις γεωπολιτικές προκλήσεις».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Θεοχάρης τόνισε την ανάγκη ενότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σημείωσε ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, το εμπόριο δεν αποτελεί απλά ένα οικονομικό εργαλείο, αλλά μια ουσιαστική δύναμη ισχύος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πολλαπλασιάζει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη και συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική εταιρική σχέση. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δίνει πάντα προτεραιότητα στη συνεργασία έναντι της αντιπαράθεσης, όμως επανέλαβε τη δέσμευση για ενότητα και ετοιμότητα στην προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Επιπλέον, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη δυναμική των σχέσεων της ΕΕ με την Κίνα, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ένωσης. Η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ και Κίνας, που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, έχει στόχο να ξεπεράσει τον συμβολικό χαρακτήρα και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη.

Τέλος, ο Έλληνας υφυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ιδιαίτερα τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας. Οι συμφωνίες αυτές, όπως εξήγησε, αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική για τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και για την ενίσχυση των εξαγωγών της. Ο κ. Θεοχάρης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών θα αυξήσει τη γεωστρατηγική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ένα πολυδιάστατο και περίπλοκο διεθνές περιβάλλον.

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