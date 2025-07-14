Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές «ποντάρουν» σε δασμολογική αποκλιμάκωση

Υποχωρεί η Wall Street τη Δευτέρα (13/7) μετά τις τελευταίες δασμολογικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Ωστόσο, οι απώλειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι δασμοί αυτοί θα μειωθούν τελικά με διαπραγμάτευση. Επίσης υπάρχει αισιοδοξία στους επενδυτικούς κύκλους για τα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινώσουν αρκετές εισηγμένες τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow παραμένει αμετάβλητος στις 44.370,45 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,19% στις 6.248,25 και ο Nasdaq σημειώνει πτώση 0,17% στις 20.551,32 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις τρέχουσες ενημερώσεις στο μέτωπο των δασμών, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό από την 1η Αυγούστου. Οι ηγέτες της ΕΕ και του Μεξικού ανέφεραν ότι προτίθενται να συνεχίσουν να συνομιλούν με την κυβέρνηση Τραμπ αυτόν τον μήνα σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν σε ένα χαμηλότερο ποσοστό.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται πριν από τις μετρήσεις του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα, οι οποίες θα δώσουν στους επενδυτές μια καλύτερη αίσθηση του τρόπου με τον οποίο οι δασμοί του Τραμπ που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ γίνονται αισθητοί σε ολόκληρη την οικονομία.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μια πληθώρα εκθέσεων οικονομικών κύκλων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα. Οι μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase, θα παραδώσουν τριμηνιαίες εκθέσεις από την Τρίτη.

Επιπλέον, ένας άλλος πιθανός παράγοντας που αναμένεται να παρακολουθήσουν οι επενδυτές είναι η κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Κυριακή, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ δήλωσε στο ABC News ότι ο Τραμπ μπορεί να απολύσει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ «αν υπάρχει λόγος».

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ διερευνούν το κόστος της ανακαίνισης του κεντρικού κτιρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Πάουελ επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα έχει αντεπιτεθεί σε ορισμένες από τις επικρίσεις για το έργο ανακαίνισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινήσεις της Δευτέρας έρχονται μετά από μια αρνητική εβδομάδα για τις μετοχές, αν και οι βασικοί μέσοι όροι εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σε υψηλά ρεκόρ.