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ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Επιχειρήσεις
16:13 - 06 Ιουλ 2026

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

Reporter.gr Newsroom
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Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας προχώρησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Χάρης Θεοχάρης, και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τη Δευτέρα (6/7) στο Υπουργείο Εξωτερικών.      

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσεων που αποσκοπεί στη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις παγκόσμιες αγορές, μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Θεωρώ εξόχως σημαντικό το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Διότι επιβεβαιώνουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα προοδεύει, η Ελλάδα καινοτομεί, η Ελλάδα διεκδικεί το μερίδιο που της αξίζει στον διεθνή στίβο της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Και, βέβαια, προϋπόθεση για να πραγματωθεί το όραμα της οικονομικής εξωστρέφειας, το οποίο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί βασικό πυλώνα προόδου της πατρίδας μας συνολικά, είναι η συμπαράταξη όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Από αυτή την άποψη, το Υπουργείο Εξωτερικών και το ΕΒΕΑ τα τελευταία χρόνια αποτελούν υπόδειγμα σύμπραξης, ενώ με το νέο Μνημόνιο, μία σχέση η οποία ήταν ήδη στενή και αποδοτική, περνά σε ανώτερο επίπεδο. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά και συγκεκριμένες, προσεκτικά σχεδιασμένες δράσεις.

Οι συνέργειες που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε, ΥΠΕΞ και ΕΒΕΑ από κοινού, καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο δράσεων. Θα σταθώ όμως ιδιαιτέρως στις νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό το τόσο δημιουργικό και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, ψυχή και νους του οποίου είναι κυρίως νέοι, άξιοι και υγιώς φιλόδοξοι συμπολίτες μας. Ανήσυχα πνεύματα που αναζητούν -αλλά και δικαιούνται- μια διέξοδο στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προβολής για τις ελληνικές startup, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες προσέλκυσης κεφαλαίων!»

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο στενής και οργανωμένης συνεργασίας προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ενώνουμε δυνάμεις για να στηρίξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές, τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Το ΕΒΕΑ θα εργαστεί συστηματικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε η συμφωνία αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Η επιτυχία της συνεργασίας θα αποτυπωθεί στην ικανότητά μας να δημιουργούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον».

Η συνεργασία των δύο φορέων περιλαμβάνει ένα ευρύ και δυναμικό φάσμα κοινών πρωτοβουλιών, με έμφαση στους εξής τομείς:

  • Δικτύωση & Επιχειρηματικές Αποστολές: Συνδιοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, αποστολών, Β2Β συναντήσεων και επενδυτικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Αξιοποίηση Διπλωματικού Δικτύου: Στενή συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) και τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές για την υποστήριξη των μελών του ΕΒΕΑ και τη διερεύνηση νέων αγορών.
  • Στήριξη της Καινοτομίας και των Startups: Διεθνής προβολή και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή του ΕΒΕΑ (Θ.Ε.Α.) και σύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας με διεθνείς επενδυτές και επιταχυντές. Υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, τεχνολογικά γεγονότα και δράσεις προβολής στο εξωτερικό.
  • Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μελέτες: Εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών για αγορές-στόχους και αμφίδρομη ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορικές εξελίξεις.
  • Εκπαίδευση Στελεχών: Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων από το ΕΒΕΑ για τους μελλοντικούς διπλωμάτες της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας και του Τμήματος ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ, καθώς και ενημερωτικά εργαστήρια για τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.
  • Προσέλκυση Επενδύσεων: Κοινές δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός ελκυστικού και ασφαλούς επενδυτικού προορισμού.
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