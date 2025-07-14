ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα δράση κατάρτισης 170.000 ανέργων και εργαζομένων

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training voucher) και θα αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 150 ώρες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση στους ακόλουθους συνδέσμους:

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

https://voucher.gov.gr