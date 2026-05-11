Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: Η Μεσόγειος δε θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του σήμερα (11/5) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στα βασικά ζητήματα που πρόκειται να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα τους ενημερώσει σχετικά με την παρουσία ενός μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα από το Γενικό Επιτελείο για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και προκύψουν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες και στα απαιτούμενα διπλωματικά διαβήματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την εκδήλωση πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα κοντά στην ελληνική επικράτεια. Τόνισε ακόμη ότι η χώρα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί πως η Μεσόγειος δεν θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών συγκρούσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών

«Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζονα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα για τη Γάζα, την Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες.

Σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, με τις ισχυρές συμμαχίες, έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρχει η διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας.

Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με τη Διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια, έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μια πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

Θα ήθελα, πάντως, να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».