Στο εδώλιο στελέχη της Meta και Ζούκερμπεργκ για το σκάνδαλο Cambridge Analytica

Η δίκη θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα αφορά τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλα κορυφαία στελέχη της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, Instagram και WhatsApp, με αφορμή το σκάνδαλο Cambridge Analytica που είχε αποκαλυφθεί το 2018 όπου οι μέτοχοι της Meta μήνυσαν τον Ζούκερμπεργκ και άλλα στελέχη της εταιρείας, λέγοντας ότι παραβίαζαν συνεχώς μια συμφωνία για την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του Ζούκερμπεργκ και άλλων νυν και πρώην μελών της διοίκησης, κατηγορώντας τους ότι παραβίαζαν επανειλημμένα μια συμφωνία που είχε συναφθεί το 2012 μεταξύ του Facebook και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ, η οποία αφορούσε την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε όταν αποκαλύφθηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook είχαν παραχωρηθεί παράνομα στην Cambridge Analytica, μια εταιρεία πολιτικών συμβούλων που είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016. Οι μέτοχοι της Meta ζητούν από τον Ζούκερμπεργκ και τους άλλους κατηγορούμενους να αποζημιώσουν την εταιρεία για περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αφορά πρόστιμα και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν μετά το σκάνδαλο. Ανάμεσα σε αυτές τις επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται και το πρόστιμο ρεκόρ των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η FTC στο Facebook το 2019.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται, εκτός από τον Ζούκερμπεργκ, η πρώην Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Sheryl Sandberg, ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου Marc Andreessen, καθώς και τα πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου Peter Thiel, συνιδρυτής της Palantir Technologies, και Reed Hastings, συνιδρυτής του Netflix. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες και αποκαλούν τους ισχυρισμούς «ακραίους». Η Meta, που δεν είναι κατηγορούμενη, επίσης δεν σχολίασε την υπόθεση.

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί χωρίς ενόρκους στην πόλη Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει οκτώ ημέρες. Η διαδικασία θα εστιάσει κυρίως σε γεγονότα που αφορούν την περίοδο πριν από μια δεκαετία, καθώς και στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο οι υπεύθυνοι του Facebook τηρούσαν τη συμφωνία του 2012 και πώς χειρίζονταν τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων των χρηστών.

Παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν το παρελθόν, η δίκη γίνεται σε μια περίοδο που η προστασία της ιδιωτικής ζωής παραμένει μια κρίσιμη πρόκληση για τη Meta, ειδικά καθώς η εταιρεία επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta δηλώνει ότι από το 2019 έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.

Ο Τζέισον Κιντ, επικεφαλής της εμπορικής ομάδας Digital Content Next, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποκαλυφθούν λεπτομέρειες για το τι γνώριζε και πότε το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων των χρηστών, που πλέον ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια καθημερινά στις πλατφόρμες του Meta. Εκφράζοντας την ανησυχία του, σχολίασε πως οι χρήστες δεν μπορούν εύκολα να αποφύγουν το Facebook και το Instagram στην καθημερινότητά τους και θέτει το ερώτημα κατά πόσο μπορούν να εμπιστευτούν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία του.