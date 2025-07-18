Ερώτηση Γερουλάνου - Αποστολάκη για τις χρεώσεις στα ATM

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων:

α) Με πρόσφατη κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς, 850 μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), τα οποία βρίσκονταν εκτός του φυσικού τραπεζικού της δικτύου, πωλήθηκαν στη Cashflex, στην οποία συμμετέχει και η ίδια τράπεζα με 20%. Πρόκειται για ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένα σε κομβικά σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως μετρό, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, τουριστικές περιοχές, αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

β) Τα πρώην ΑΤΜ της Πειραιώς, τα οποία χρησιμοποιούνταν χωρίς χρέωση από πελάτες της τράπεζας, πλέον λειτουργούν ως ανεξάρτητο δίκτυο με χρέωση τόσο από την Cashflex, όσο και από την ίδια την τράπεζα. Έτσι για παράδειγμα αν ένας κάτοχος κάρτας Πειραιώς θα θελήσει να κάνει ανάληψη, θα κληθεί να πληρώσει συνολικά προμήθεια 2,10 ευρώ (1,50 Cashflex και 0,60 Πειραιώς).

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΤΟΕ, η Ελλάδα έχει σήμερα τον μισό αριθμό τραπεζικών καταστημάτων ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μια χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφία και έντονη νησιωτικότητα, βλέπει να διαλύεται κάθε έννοια ισότιμης πρόσβασης στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ειδικά για τις τοπικές κοινωνίες, τους ηλικιωμένους, τις μικρές επιχειρήσεις και τα απομακρυσμένα χωριά δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», τονίζουν οι δύο Βουλευτές, «εδώ και αρκετά χρόνια, αναδεικνύει επίμονα και στοιχειοθετημένα την αυθαιρεσία των τραπεζών, που οφείλεται στην ολιγοπωλιακή τους λειτουργία. Είτε πρόκειται για το συνεχιζόμενο κλείσιμο καταστημάτων, είτε για το καρτέλ στις τραπεζικές προμήθειες, με υπέρογκες χρεώσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και το έχουμε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή με ερωτήσεις και τροπολογίες. Αν η Κυβέρνηση είχε επιδείξει την ελάχιστη πολιτική βούληση και είχε υιοθετήσει τις προτάσεις μας, το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, και το κυριότερο, μόνιμα. Αντί γι’ αυτό, επέτρεψε για ακόμη μία φορά στις τράπεζες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, άφησε να χαθεί πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε την υιοθέτηση και υλοποίηση αμφισβητούμενων και αντικοινωνικών τραπεζικών πρακτικών, εις βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς καμία αντίδραση».

Με βάση τα ανωτέρω, οι δύο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

1. Έχει διαπιστωθεί αν η μεταβίβαση των ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Cashflex συνιστά τρόπο έμμεσης παράκαμψης του ισχύοντος πλαισίου για τις τραπεζικές προμήθειες, μέσω της τυπικής μεταβίβασης λειτουργιών σε «ανεξάρτητο» φορέα, ο οποίος τελεί εν τοις πράγμασι υπό τον έλεγχο της ίδιας της τράπεζας;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ένταξη των χρεώσεων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ εκτός τραπεζών, που πουλήθηκαν σε τρίτες εταιρείες, στους περιορισμούς προμηθειών που ισχύουν για τα τραπεζικά ιδρύματα;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές;

Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2025

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέμα:ATM: Αντί για εξυπηρέτηση των πολιτών, νέες αντικοινωνικές χρεώσεις

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων, με πρόσφατη κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς, 850 μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), τα οποία βρίσκονταν εκτός του φυσικού τραπεζικού της δικτύου, πωλήθηκαν στη νέα εταιρεία Cashflex, στην οποία συμμετέχει και η ίδια τράπεζα με 20%. Πρόκειται για ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένα σε κομβικά σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως μετρό, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, τουριστικές περιοχές, αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

Η νέα αυτή εταιρεία λειτουργεί, πλέον, το εν λόγω δίκτυο με καθεστώς «ανεξάρτητου παρόχου» ΑΤΜ, με συνέπεια οι πολίτες, ακόμη και πελάτες της Πειραιώς, να καλούνται να πληρώνουν προμήθεια 1,5 ευρώ για κάθε ανάληψη μετρητών ή για μια απλή ερώτηση. Την ίδια ώρα που πέρσι η αθροιστική οικονομική επιβάρυνση των πολιτών από τις αναλήψεις σε ΑΤΜ τρίτων τραπεζών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, επιβάρυνση η οποία σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις αναμένεται να μεγεθυνθεί, μετά και τις νέες εξελίξεις. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι τα πρώην ΑΤΜ της Πειραιώς, τα οποία χρησιμοποιούνταν χωρίς χρέωση από πελάτες της τράπεζας, πλέον λειτουργούν ως ανεξάρτητο δίκτυο με χρέωση τόσο από την Cashflex, όσο και από την ίδια την τράπεζα. Έτσι για παράδειγμα αν ένας κάτοχος κάρτας Πειραιώς θα θελήσει να κάνει ανάληψη, θα κληθεί να πληρώσει, συνολικά, προμήθεια 2,10 ευρώ (1,50 Cashflex και 0,60 Πειραιώς).

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι την κατάσταση αυτή, επιβαρύνει και η μεγάλη μείωση του αριθμού των καταστημάτων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΤΟΕ, είναι δυσανάλογη με ό,τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων ανά 100.000 κατοίκους είναι μισός από του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας διαφέρει πολύ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τόσο ως προς το σύνθετο της γεωμορφολογίας της, όσο και λόγω της νησιωτικότητας της. Η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών έχει σοβαρές παρενέργειες στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ειδικά στην περιφέρεια της χώρας, δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού σε μεγάλους πληθυσμούς.

Εδώ και αρκετά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναδεικνύει επίμονα και στοιχειοθετημένα την αυθαιρεσία των τραπεζών που οφείλεται στην ολιγοπωλιακή τους λειτουργία. Είτε πρόκειται για το συνεχιζόμενο κλείσιμο καταστημάτων, είτε για το καρτέλ στις τραπεζικές προμήθειες, με υπέρογκές χρεώσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και το έχουμε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή με ερωτήσεις και τροπολογίες. Αν η Κυβέρνηση είχε επιδείξει την ελάχιστη πολιτική βούληση και είχε υιοθετήσει τις προτάσεις μας, το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, και το κυριότερο, μόνιμα. Αντί γι’ αυτό, επέτρεψε για ακόμη μία φορά τις τράπεζες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, άφησε να χαθεί πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε την υιοθέτηση και υλοποίηση αμφισβητούμενων και αντικοινωνικών τραπεζικών πρακτικών, εις βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς καμία αντίδραση.

Επειδή η εικόνα που διαμορφώνεται, θέτει ζήτημα έμμεσης καταστρατήγησης των κανονισμών για τις προμήθειες των τραπεζών, με την εμπλοκή μιας τυπικά «ανεξάρτητης» αλλά ουσιαστικά ελεγχόμενης εταιρείας,

Επειδή επηρεάζει την πρόσβαση πολιτών σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες, συνταξιούχους, μικρές επιχειρήσεις και μη τουριστικές τοπικές κοινωνίες και

Επειδή δημιουργεί συνθήκες στέρησης δωρεάν πρόσβασης σε μετρητά για χιλιάδες πολίτες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Έχει διαπιστωθεί αν η μεταβίβαση των ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Cashflex συνιστά τρόπο έμμεσης παράκαμψης του ισχύοντος πλαισίου για τις τραπεζικές προμήθειες, μέσω της τυπικής μεταβίβασης λειτουργιών σε «ανεξάρτητο» φορέα, ο οποίος τελεί εν τοις πράγμασι υπό τον έλεγχο της ίδιας της τράπεζας;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ένταξη των χρεώσεων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ εκτός τραπεζών, που πουλήθηκαν σε τρίτες εταιρείες, στους περιορισμούς προμηθειών που ισχύουν για τα τραπεζικά ιδρύματα;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη