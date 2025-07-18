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ΑΔΕΔΥ: Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης στην 89η ΔΕΘ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Εργασιακά
13:39 - 18 Ιουλ 2025

ΑΔΕΔΥ: Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης στην 89η ΔΕΘ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Reporter.gr Newsroom
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Σε περίοδο προετοιμασίας για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχει μπει η ΑΔΕΔΥ, η οποία καλεί σε μαζική συμμετοχή το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 6 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Η συνομοσπονδία έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς τις Ομοσπονδίες - μέλη της, τα Νομαρχιακά Τμήματα και τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου, με την οποία παρουσιάζει το πλαίσιο διεκδικήσεων αλλά και τα οργανωτικά βήματα ενόψει της κινητοποίησης.

Κεντρικά αιτήματα της διαμαρτυρίας αποτελούν η άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και η αντίθεση στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, το οποίο η ΑΔΕΔΥ θεωρεί αυταρχικό και περιοριστικό για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν να δώσουν δυναμική απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας και περιστολής δικαιωμάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Συνομοσπονδία:

«Σε αυτή τη συγκυρία διεκδικούμε:
• Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού – Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας και όχι αυξήσεις κοροϊδία
• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
• Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17
• Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
• Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.
• Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.
• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση – Επαναφορά του Ν. 1264/82.
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.
• Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων».

Η ΑΔΕΔΥ έκανε γνωστό ότι «στηρίζει την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας, που γίνεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:30πμ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», αλλά και ότι «θα καλύψει τα έξοδα των λεωφορείων για την οργανωμένη μετακίνηση εργαζομένων της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας – Ηπείρου – Θεσσαλίας) στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ατόμων από τα Νομαρχιακά Τμήματα. Για τον σκοπό αυτό τα Νομαρχιακά Τμήματα της Βόρειας Ελλάδας θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις ενέργειες και τον σχεδιασμό τους».

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