H Kylie Minogue είναι το απόλυτο gay icon – και ανυπομονούμε να τη δούμε στο Release

Όταν μπαίνεις σε ένα gay club (στην Αθήνα, αλλά νομίζω και παγκοσμίως), υπάρχουν δύο πράγματα που θα συμβούν σίγουρα: θα χορέψεις με αγνώστους και θα ακούσεις Kylie Minogue. Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες εκεί έξω, που μία ολόκληρη κοινότητα – ένα πολύ, πολύ μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου – ταυτίζεται μαζί τους και βασικά τους επιλέγει για να την εκπροσωπούν, επειδή την εκφράζουν τόσο βαθιά. Καλλιτέχνες που τους αγγίζουν σε σημεία και με έννοιες που άλλοι δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν, σε τέτοιο βαθμό που πλέον να είναι “δικοί τους”. Η Αυστραλή superstar Kylie Minogue είναι όλα αυτά – και πολλά περισσότερα – για την LGBTQI+ κοινότητα.
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