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H Kylie Minogue είναι το απόλυτο gay icon – και ανυπομονούμε να τη δούμε στο Release
Magazino
19:00 - 18 Ιουλ 2025

H Kylie Minogue είναι το απόλυτο gay icon – και ανυπομονούμε να τη δούμε στο Release

Reporter.gr Newsroom
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Η “Princess of Pop” έρχεται στην Ελλάδα. Η Kylie Minogue προσγειώνεται στο Release Athens Festival 2025, την Παρασκευή 18/7, και με αφορμή αυτό θυμόμαστε πώς και γιατί η αυστραλιανή superstar είναι, ήταν και θα είναι ένα LGBTQI+ icon.

Όταν μπαίνεις σε ένα gay club (στην Αθήνα, αλλά νομίζω και παγκοσμίως), υπάρχουν δύο πράγματα που θα συμβούν σίγουρα: θα χορέψεις με αγνώστους και θα ακούσεις Kylie Minogue. Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες εκεί έξω, που μία ολόκληρη κοινότητα – ένα πολύ, πολύ μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου – ταυτίζεται μαζί τους και βασικά τους επιλέγει για να την εκπροσωπούν, επειδή την εκφράζουν τόσο βαθιά. Καλλιτέχνες που τους αγγίζουν σε σημεία και με έννοιες που άλλοι δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν, σε τέτοιο βαθμό που πλέον να είναι “δικοί τους”. Η Αυστραλή superstar Kylie Minogue είναι όλα αυτά – και πολλά περισσότερα – για την LGBTQI+ κοινότητα.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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