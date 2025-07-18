Βένια Δημητρακοπούλου: «Φτεροκοπώντας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου

Η δημιουργός παρουσιάζει, από τις 20 Ιουλίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, την έκθεση «Φτεροκοπώντας. Με τα φτερά του νου και της τέχνης», με τέσσερα νέα γλυπτά αλλά και παλαιότερα έργα της σε διάλογο με τις παριανές αρχαιότητες και το κυκλαδίτικο τοπίο, σε επιμέλεια της Ελένης Βαροπούλου.

Με τέσσερις νέες δημιουργίες, η γλύπτρια Βένια Δημητρακοπούλου «εγκαθίσταται» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, σε έναν διάλογο με τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, έναν κόσμο πλασμένο από το λεπτόκοκκο μάρμαρο που βγήκε από τα σπλάχνα του κυκλαδίτικου νησιού.

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Φτεροκοπώντας. Με τα φτερά του νου και της τέχνης», που επιμελείται η Ελένη Βαροπούλου, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει τις γλυπτικές συνθέσεις «Αναπαυόμενη Νίκη», «Φτερούγα του μύθου», «Αέναη πτήση» και «Το μήνυμα της αυγής», που παρουσιάζονται σε διάλογο τόσο με το εμβληματικό τρόπαιο των Παρίων, τη Νίκη, και με το αρχαϊκό γοργόνειο, όσο και με το κυκλαδίτικο τοπίο.

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