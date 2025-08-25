Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ: Για φθηνή αντιπολίτευση «μιλούν» οι κυβερνητικές πηγές - Για «κυβερνητική παραφροσύνη» το ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για παραπλάνηση σχετικά με την οικονομία και ζητούν την απόσυρση ανακοίνωσης του Τομέα Οικονομικών, θέτοντας ερωτήματα για τις εξαγγελίες και τη χρηματοδότησή τους. Το ΠΑΣΟΚ απαντά πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο πολιτικής και ότι τα έσοδα αυξήθηκαν εις βάρος των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών.

Στο νέο επεισόδιο, για πολιτική εξαπάτηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με σχόλιο κυβερνητικών πηγών. Επίσης, από την κυβέρνηση ζητούν την απόσυρση της ανακοίνωσης του τομέα Οικονομικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέτουν, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, αμείλικτα ερωτήματα για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής:

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας.

Μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

- Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

- Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από πού θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

- Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

- Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

- Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ με σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τη διαρροή των κυβερνητικών πηγών αναφέρει: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο.

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».