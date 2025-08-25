Ανάρτηση - απάντηση Τσίπρα σε Μαρινάκη: Υπενθυμίζει την κριτική του στην κυβέρνηση μέσω Le Monde

Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απαντά έμμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπενθυμίζοντας σημεία της πρόσφατης συνέντευξής του στη Le Monde, όπου ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα γίνεται λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκε από την κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη, υποδηλώνοντας ότι επιλέγει να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα και όχι σε προσωπικό τόνο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι: 1ον. Η οικονομική ανάπτυξη ωφελεί μόνο μια μειοψηφία, ενώ μεγάλο μέρος των πολιτών αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή είναι υπερχρεωμένο, 2ον. Υπό τη διακυβέρνηση του, η Ελλάδα ανέκτησε οικονομική αυτονομία και πέτυχε καλύτερους όρους για το χρέος, 3ον. Η κυβέρνησή του μείωσε τις ανισότητες, ενώ - όπως υποστηρίζει -υπό την παρούσα κυβέρνηση αυτές έχουν αυξηθεί και 4ον. Καταγγέλλει επιστροφή σε καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς, φέρνοντας ως παράδειγμα το σκάνδαλο με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα έχει ως εξής:

«- Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

- Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

- Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

- Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.

Συνέντευξη "Le Monde", 21/08/2025».