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Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για τη «μαύρη περίοδο» 2015-2019
Πολιτική
19:30 - 05 Σεπ 2025

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για τη «μαύρη περίοδο» 2015-2019

Reporter.gr Newsroom
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Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης μέσω διαρροών για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο.  

Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν: «Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην “μαύρη περίοδο” 2015-2019. Το “πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει “νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, “πατριωτική εισφορά” και το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει “9 άξονες”».

Ακόμη, το Μαξίμου κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ψευδή στοιχεία, με τους κυβερνητικούς κύκλους να αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε».

Κλείνοντας σημειώνουν: «Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».

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