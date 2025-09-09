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Αποστολάκη: Η κυβέρνηση χαρίζει δημόσια περιουσία στους εργολάβους με πρόσχημα την κοινωνική κατοικία
Πολιτική
19:22 - 09 Σεπ 2025

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση χαρίζει δημόσια περιουσία στους εργολάβους με πρόσχημα την κοινωνική κατοικία

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση ανερυθρίαστα χαρίζει δημόσια περιουσία σε εργολάβους έναντι πενιχρής αντιπαροχής, σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη, σε παρέμβασή της κατά τη διάρκεια της συζήτησης που εξελίσσεται στη Βουλή σχετικά με την κοινωνική κατοικία.  

«Η μόνη ωφέλεια για το Δημόσιο, θα είναι μια επιστροφή, από τους εργολάβους, της τάξεως του 30%. Πού το βρήκατε αυτό; Πού το είδατε; Στα συναλλακτικά ήθη ποιας χώρας είδατε αυτή την αναλογία του 30%; Πάντως όχι στην Ευρώπη, όχι στον δυτικό κόσμο, ενδεχομένως στον τρίτο κόσμο», παρατήρησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει σαφήνεια στο πώς θα ορίζονται τα κοινωνικά μισθώματα.

«Η κοινωνία και οι ανάγκες της, χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να νομιμοποιηθεί η μεταφορά πλούτου στον κατασκευαστικό τομέα, για να νομιμοποιηθεί μια ακόμη μεθόδευση δημιουργίας ευκαιριών κέρδους, για εκείνα τα συμφέροντα που προνομιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε η κ. Αποστολάκη και τόνισε ότι στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, βρίσκεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Πρόταση δηλαδή, που προβλέπει τη σύσταση διεύθυνσης Κατοικίας, που θα μπορεί να θεσπίζει ζώνες πίεσης στις περιοχές με μεγάλη στεγαστική επιβάρυνση.

«Γι’ αυτό προβλέπουμε την ίδρυση μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, στην οποία δημόσιο και αυτοδιοίκηση θα μπορούν να παραχωρούν τη χρήση των ακινήτων, προκειμένου να ανακαινίζονται και να διατίθενται από τη δημόσια εταιρεία, προς ενοικίαση, με χαμηλά μισθώματα», είπε. Με τα προγράμματα αυτά, θα είναι δυνατό «να πέσουν στην αγορά» 40.000 σπίτια, με χαμηλά ενοίκια, εντός της πενταετίας, υποστήριξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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