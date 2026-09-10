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ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας εμφανίζεται λες και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση
Πολιτική
11:06 - 10 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας εμφανίζεται λες και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε χθες λες και μόλις προσγειώθηκε  στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση. Σαν μην έχει κριθεί πολλάκις με την ίδια ετυμηγορία, αυτή του αποτυχημένου Πρωθυπουργού και αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τη συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού στο Βελλίδειο την Τετάρτη (9/9).  

«Δήλωσε πως η ΕΛΑΣ ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε από την τριετία που πέρασε και τη δημιουργία ενός μονοπολικού συστήματος, μολονότι η αιτία της διατήρησης του καθεστώτος Μητσοτάκη ήταν ο ίδιος με τη συντριβή του 2019», σημειώνει ακόμη το ΠΑΣΟΚ στην ίδια ανακοίνωση, για να προσθέσει:

«Σε σχέση με τη δήλωση του για συνεργασίες, αποδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο «συνεπής» και “αξιόπιστος” είναι. Πριν μήνες και πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει, απέρριπτε κάθε συνεργασία ακόμα και μετεκλογικά, δήλωνε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και έκανεμονομέτωπο αγώνα απέναντι στη δημοκρατική παράταξη.

Τώρα που καταλαβαίνει πως οι χορηγοί του δεν αρκούν, εμφανίζεται μετανιωμένος.

Όμως ο στενός του συνεργάτης, ο κ.Σιακαντάρης, αλλά και η σύμπτωση θέσεων με τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή του στα fundsκαι την εξωτερική πολιτική αλλά και η διαπλοκή του με τα μεγάλα συμφέροντα, έχουν αποκαλύψει τη στόχευση του», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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