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Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Ώρα για μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη – Να γίνει οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων
Πολιτική
14:06 - 13 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Ώρα για μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη – Να γίνει οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, αναμένεται να παρουσιάσει απόψε το πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να ανακτήσει η Θεσσαλονίκη τον ρόλο της ως οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων, μέσα από στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις με κοινωνικό πρόσημο.    

Το πρωί του Σαββάτου (13/9), o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με τη διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΘ-Helexpo, ενώ συνεχίζει την περιοδεία του στα εκθεσιακά περίπτερα.

Μετά τις επαφές του με τη διοίκηση της Έκθεσης και τους εργαζόμενους, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία που μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη στην ευρύτερη περιοχή. «Τα Βαλκάνια βρίσκονται σε πορεία ανάπτυξης και η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανταποκριθεί στον ιστορικό της ρόλο, λειτουργώντας ως το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γι’ αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, με πολύ πράσινο, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα όπως είναι η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων», είπε ακόμη και προσέθεσε:

«Η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα γιατί υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει προοπτική.

Και, φυσικά, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές. Γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από την Κεντρική και από τη Δυτική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα και θα δώσει θέσεις εργασίας στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού, για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειές τους».

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το νέο σχεδιασμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«Εμείς εξαρχής, για να πούμε τα πράγματα ως έχουν, είχαμε τη θέση της ήπιας ανάπλασης, με ήπιες δομές και με πολύ πράσινο. Είναι πολλά στρέμματα που, εάν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων των κατοίκων της πόλης προς το καλύτερο. Αυτή ήταν η θέση μας, δεν άλλαξε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σταθερά και στο ζήτημα της συμμετοχής των φορέων της πόλης, είναι ιστορικό ζήτημα αλλά και πρακτικό για να έχουν άμεση συμμετοχή στον τρόπο που θα λειτουργεί αυτός ο χώρος τις επόμενες δεκαετίες προς όφελος της πόλης».

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