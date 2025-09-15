Παπασταύρου: Εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου

Ως «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το ενδιαφέρον της Chevron για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισ., δηλαδή μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας», σημείωσε ο υπουργός στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της δίνει «εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης» του φυσικού πλούτου.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση: «Αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση, θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή. Θα ακολουθήσουν σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες, και στη συνέχεια – εφόσον τα δεδομένα το επιβεβαιώσουν – ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις». Όπως είπε, στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών «μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα». Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «αν επιβεβαιωθούν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό πάει τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, οικονομικό. Δίνει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες – αύριο, όχι σε δέκα χρόνια – την προσδοκία ότι το βιοτικό μας επίπεδο θα αλλάξει σημαντικά».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για μεγάλα αποθέματα, τόνισε ότι «όλες οι γειτονικές χώρες έχουν εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο τους» και πρόσθεσε: «Η ώρα της Ελλάδας ήρθε, με κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε ερώτηση για όσους υποστηρίζουν ότι η έλευση της εταιρείας ήταν «νομοτελειακή», απάντησε: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας – από τον νόμο Μανιάτη το 2011, τις κινήσεις των κυβερνήσεων Σαμαρά – Βενιζέλου, τις ενέργειες των προκατόχων μου, έως την επιτάχυνση που ζήτησε ο πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες παραφωνίες», κάνοντας λόγο για μια «εθνική ομάδα που πρέπει να πορευθεί ενωμένη».