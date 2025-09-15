Mastercard: Το κυβερνοέγκλημα απειλεί την παγκόσμια οικονομία με απώλειες $15,6 τρισ. έως το 2029

Το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, με τις εκτιμώμενες απώλειες να ξεπερνούν τα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, σύμφωνα με νέα έρευνα της ομάδας Signal Insights της Mastercard.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον απειλών:

Η αύξηση των τρωτών σημείων για κυβερνοεπιθέσεις λόγω της εκτεταμένης χρήσης ψηφιακών συστημάτων και συσκευών

Η γεωπολιτική αστάθεια

Οι επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία κυβερνοεγκλήματος, που επιτρέπει ακόμη και σε μη ειδικούς να πραγματοποιούν επιθέσεις

Οι απειλές επιταχύνονται, οδηγώντας σε πιο σύνθετες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας, από αυτόνομους agents που εντοπίζουν τρωτά σημεία σε πραγματικό χρόνο έως εξελιγμένα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που ενσωματώνουν παράνομα κεφάλαια στη νόμιμη οικονομία.

Παράλληλα, ένα νέο κύμα καινοτομίας στην κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη απάτης και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος επιδιώκει να θωρακίσει το ψηφιακό οικοσύστημα. Οι νέες άμυνες περιλαμβάνουν προσαρμοστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένες μεθόδους authentication και tokenization, καθώς και συνεργατικές πλατφόρμες για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για κυβερνοεπιθέσεις.

Από το 2018, η Mastercard έχει επενδύσει περισσότερα από 10,7 δισ. δολάρια για την προστασία της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, με εργαλεία όπως τα Safety Net και Decision Intelligence Pro, στρατηγικές εξαγορές εταιρειών όπως οι Recorded Future και Ethoca, καθώς και καινοτόμες λύσεις όπως Scam Protect, Consumer Fraud Risk και Trace Financial Crime.

Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται και στο πρόγραμμα Mastercard Start Path, που υποστηρίζει startups σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η ψηφιακή ταυτότητα, η ασφάλεια πληρωμών και η αντιμετώπιση απάτης. Μέσω του νέου σκέλους Start Path Security Solutions, οι συμμετέχουσες εταιρείες — OneID, Scamnetic, Spec, VanishID και Shield-IoT — αξιοποιούν το δίκτυο, την τεχνογνωσία και τις εμπορικές συνεργασίες της Mastercard, ενισχύοντας τη συλλογική άμυνα του οικοσυστήματος πληρωμών απέναντι στις αναδυόμενες απειλές.

Με αυτή τη στρατηγική, η Mastercard ενδυναμώνει το ρόλο της ως καταλύτης καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές.