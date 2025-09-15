ΥΠΑΑΤ: Πενταπλή υπερκάλυψη στον προϋπολογισμό για συνεργασίες παραγωγών, επιστημονικών φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Π3-77-3.1 «Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας», η οποία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με την πρόσκληση να συγκεντρώνει πρωτοφανές ενδιαφέρον και να οδηγεί σε πενταπλή υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 70 εκατ. ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν 790 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 354,8 εκατ. ευρώ.

Η Παρέμβαση Π3-77-3.1 στοχεύει στη δημιουργία και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών, ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, προωθώντας τη διάχυση της γνώσης, την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στηρίζει τη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο βιώσιμο, «έξυπνο» και περιβαλλοντικά υπεύθυνο παραγωγικό μοντέλο.

Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων καταδεικνύει τη δυναμική των Ελλήνων παραγωγών και φορέων να επενδύσουν στη συνεργασία και την καινοτομία, καθώς και την εμπιστοσύνη τους στις πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των δικαιούχων, ώστε οι νέες συνεργασίες να ενεργοποιηθούν γρήγορα και να συμβάλουν ουσιαστικά στη νέα αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής γεωργίας.