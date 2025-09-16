ΠΑΣΟΚ για ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, κατηγορώντας τον ότι «εξαργυρώνει» τη στάση του υπέρ της κυβερνητικής παράταξης.

Υπενθύμισαν τις υποκλοπές του 2021 στις εσωκομματικές εκλογές, την αποχώρηση του Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ το 2023, την ίδρυση κόμματος το 2024 για να πλήξει, όπως λένε, το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τη συνεχή στήριξή του στην κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά οι πηγές από το ΠΑΣΟΚ ανέφεραν για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της.



Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».