Προσχώρησε στη ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος - Θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Τομέα της Β' Αθηνών.

«Ενώνουμε τις προσπάθειές μας μακριά από ταμπέλες και δόγματα» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καλωσορίζοντας τον Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης.»

«Ουδέν σχόλιον» είναι, από την άλλη, η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, με τους κύκλους του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι ο κ. Λοβέρδος είχε εγκαταλείψει την παράταξη εδώ και δύο χρόνια, από τότε που ίδρυσε το δικό του κόμμα, επομένως δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ η… τύχη του.

Βέβαια, η αντίδραση «πράσινων» στελεχών που ακολούθησε λίγη ώρα μετά ήταν πιο... πλούσια, καθώς ψέγουν τον κ. Λοβέρδο για «εξαργύρωση» της φιλοκυβερνητικής του στάσης.