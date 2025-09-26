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ΠΑΣΟΚ: Κάθε φορά που ο Μαρινάκης πιέζεται αναβλύζουν οι «κυβερνητικές πηγές»
Πολιτική
15:38 - 26 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ: Κάθε φορά που ο Μαρινάκης πιέζεται αναβλύζουν οι «κυβερνητικές πηγές»

Reporter.gr Newsroom
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Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα, τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στις κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας για τον ρόλο του Βουλευτή Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι « κυβερνητικές πηγές», προσθέτουν.

Αναλυτικότερα στο ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται:

«Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις».

Και δηλώνουν επίσης:

«Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ, καθώς υποστηρίζαν ότι το κόμμα δεν απάντησε στις καταγγελίες που διατύπωσε χθες ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, σχετικά με την εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του οργανισμού.

Είχε προηγηθεί επίσης νωρίτερα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με την οποία ζητούσε την παραίτηση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη.

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