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Γκίκας προς τη Βοηθό Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Η Ελλάδα ακολουθεί μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική
Πολιτική
15:30 - 26 Σεπ 2025

Γκίκας προς τη Βοηθό Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Η Ελλάδα ακολουθεί μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική

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Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη χώρα μας και της συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές, η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συναντήθηκε με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, στο Υπουργείο. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Βοηθός Ύπατη Αρμοστή, κα Ruvendrini Menikdiwela, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της UNHCR για την Ευρώπη, κ. Philippe Leclerc και συνεργάτες τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συντονισμένης δράσης στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές Δίκαιο και τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές.

Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας, μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κρήτη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσπάθεια που καταβάλλεται, δηλώνοντας ικανοποίηση για τη διαχείριση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης και την αφοσίωση των στελεχών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. στο έργο και την αποστολή τους.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα-πρότυπο εντός της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, αναφερόμενος στην καλή συνεργασία με το εδώ Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας και στη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχουν διοργανωθεί για τα στελέχη του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., σε θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ομάδων και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την UNHCR.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία, το οποίο υπεγράφη από το Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. το Σεπτέμβριο του 2014 και παραμένει σε ισχύ έως και σήμερα, με συνεχείς ανανεώσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Γκίκας: «Η Ελλάδα ακολουθεί μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα ως οφείλει. Όμως κινείται πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σεβόμενη απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την τελευταία δεκαετία το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει σώσει πάνω από 260.000 ανθρώπινες ζωές στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, ο Β΄ Υπαρχηγός Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτης Κιάμος και υπηρεσιακά στελέχη.

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