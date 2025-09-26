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Κυβερνητικές πηγές καταγγέλλουν «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ για Χνάρη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:16 - 26 Σεπ 2025

Κυβερνητικές πηγές καταγγέλλουν «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ για Χνάρη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα δεν απάντησε στις καταγγελίες που διατύπωσε χθες ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, σχετικά με την εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του οργανισμού.

«Εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί ‘αναρμοδιότητας’, όταν κατά την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Ούρα Κωνσταντοπούλου και Βαξεβάνη

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και μέσω των αναλυτικών απαντήσεών του στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, «διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ «απελπισία», καθώς, όπως αναφέρουν, «οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο».

Τέλος, σημειώνουν ότι «τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η ‘ουρά’ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη».

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