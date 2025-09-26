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Τι συμβαίνει με τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελ. Βενιζέλος
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:21 - 26 Σεπ 2025

Τι συμβαίνει με τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελ. Βενιζέλος

Reporter.gr Newsroom
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Σε «αψιμαχίες» των εμπλεκόμενων με αιχμή τα όσα προωθεί το σε συζήτηση νομοσχέδιο  για την ΥΠΑ παραπέμπουν πηγές της αγοράς για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και τις αναφορές για καθυστερήσεις.

Ο λόγος είναι πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εφαρμόζουν πολύ πιο αυστηρό πρωτόκολλο στις αφίξεις (κάθε πόσα λεπτά θα δίνουν άδεια προσγείωσης στα αεροσκάφη), με αποτέλεσμα οι αφίξεις να σημειώνουν ένα «slow down» της τάξης του 25%.

Η καθυστερημένη άφιξη ενός αεροσκάφους σημαίνει και καθυστέρηση στην αναχώρησή του για το επόμενο δρομολόγιο κάτι που λειτουργεί σωρευτικά σε όλον τον προγραμματισμό των ημερήσιων δρομολογίων του και βέβαια μεταφράζεται και σε ταλαιπωρία των επιβατών.

Να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε ΝΠΔΔ, σύμφωνα με λεχθέντα στο ITC 2025 από τον Γιώργο Σαουνάτσο, διοικητή της Υπηρεσίας. Βασικός στόχος της απόφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ΥΠΑ να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα.

Οι ελεγκτές από τη μεριά τους ασκούν πίεση και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ορθότερη εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.

Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, η ΥΠΑ εργάζεται πάνω σε 13 μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με τα δύο πιο εμβληματικά έργα να περιλαμβάνουν το σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ. Καταλήγοντας, ο κ. Σαουνάτσος παρατήρησε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις διεθνώς και στην Ελλάδα, με «την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό της αεροπορικής κίνησης να απαιτεί διαρκείς επενδύσεις σε νέα συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, αλλά και προσαρμογή σε θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης. Οι γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο οικοσύστημα, όπου ο κλάδος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αειφόρο ανάπτυξη, τον συνεχή μετασχηματισμό και την διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας».

Η πλευρά των ελεγκτών

Στο μεταξύ η πλευρά των ελεγκτών παραπέμπει σε δεσμεύσεις για βελτιώσεις στις υποδομές την ώρα που όπως αναφέρουν το καλοκαίρι στην αιχμή της τουριστικής σεζόν με την προσπάθεια των εργαζόμενων καλύπτοντας έως και 36 πτήσεις την ώρα τη στιγμή που ο προβλεπόμενος αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούνται κάθε ώρα ανέρχεται σε 22 πτήσεις.

Όπως σημειώνουν ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετείται επί του παρόντος κινείται μεταξύ 28 με 30 την ώρα.

Η θέση του ΔΑΑ

Σε ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις προχώρησε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του πριν από λίγο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ευελιξία από την Aegean

Η AEGEAN ενημέρωσε την Παρασκευή (26/9) το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης (25/9), η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Παράλληλα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
  • Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 19:34
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