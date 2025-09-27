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ΠΑΣΟΚ: Σιωπή Μαξίμου για τους Μυλωνάκη και Μπουκώρο
Πολιτική
12:59 - 27 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή Μαξίμου για τους Μυλωνάκη και Μπουκώρο

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τα όσα είπε χθες στο δελτίο του Kontra ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, εξέδωσε, μέσω του Γραφείου Τύπου, ανακοίνωση. Ο κ. Κακαβάς «αποκάλυψε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «σύμφωνα με τον κ. Κακαβά παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην Οικονομική Αστυνομία».

«Αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση και υπογράμμισε την ανάγκη απαντήσεων στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Πώς διασφαλίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι συμβάλλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της Δικαιοσύνης;
  • Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;

«Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις από τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Γιατί τέτοια αφωνία;» τονίστηκε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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