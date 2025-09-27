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Κυπριακό: Οι εκλογές στα κατεχόμενα «χαμηλώνουν» τις προσδοκίες της τριμερούς
Ειδήσεις
12:33 - 27 Σεπ 2025

Κυπριακό: Οι εκλογές στα κατεχόμενα «χαμηλώνουν» τις προσδοκίες της τριμερούς

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πριν την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ίδια πηγή τόνισε: «Ήταν δύσκολο να υπάρξει επαναπρογραμματισμός διότι ήταν πολύ πιεσμένα τα προγράμματα. Δεν επιδιώκουμε μια συνάντηση για τη φωτογραφία, αλλά κάτι ουσιαστικό. Εδώ είχαμε πραγματικά ζήτημα προγραμματισμού, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι προσχηματικό». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά μένει να φανεί».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ό,τι αφορά στην τριμερή Ελλάδα–Κύπρος–Συρία, η πηγή σημείωσε ότι «για εμάς η Σύρια όπως και η Λιβύη είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ θα οριστεί και μια κοινή επιτροπή μεταξύ τριών χωρών για να προωθεί τα θέματα μας». Για την ηλεκτρική διασύνδεση επισημάνθηκε ότι «το έργο θα προχωρήσει, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά κενά που θα λυθούν. Είναι ειλημμένη απόφαση να προχωρήσει».

Σχετικά με το Κυπριακό, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικής εξέλιξης. Έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια το Κυπριακό να γίνει η νούμερο ένα προτεραιότητα του ΓΓ ΟΗΕ πλην των πολέμων». Αναφερόμενη στην επικείμενη τριμερή, η πηγή σημείωσε ότι «δεν περιμένουμε πολλά ενόψει των εκλογών στα κατεχόμενα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «υπάρχει η αίσθηση ότι το Κυπριακό έχει μπει σε μια γραμμή. Να θυμίσουμε ότι πριν τέσσερα χρόνια έλεγαν ότι κάθονται στο τραπέζι μόνο εάν αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Κάθισαν στο τραπέζι στην έδρα του ΟΗΕ και συζητούν εντός του πλαισίου του ΟΗΕ για το ζήτημα».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 12:43
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