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Συναγερμός στη Δανία: Επανεμφάνιση drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις
12:47 - 27 Σεπ 2025

Συναγερμός στη Δανία: Επανεμφάνιση drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αγνώστου ταυτότητας drones παρατηρήθηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων το Σάββατο (27/9), όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός DR, μετά από αρκετές εμφανίσεις drones κοντά σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές αυτή την εβδομάδα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν διευκρίνισαν την ακριβή τοποθεσία των παρατηρήσεων. Η αστυνομία, ωστόσο, ανέφερε ότι εντόπισε drones κοντά στην αεροπορική βάση Karup στη δυτική Δανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Ritzau News.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το πιο πολυσύχναστο στη σκανδιναβική περιοχή, έκλεισε για αρκετές ώρες αργά το βράδυ της Δευτέρας (22/9), καθώς εντοπίστηκαν αρκετά μεγάλα drones στον εναέριο χώρο του. Επιπλέον, πέντε μικρότερα αεροδρόμια, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά, έκλεισαν προσωρινά τις επόμενες ημέρες.

Οι δανικές αρχές χαρακτήρισαν τις εισβολές ως υβριδικές επιθέσεις, ενώ η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι ήταν «η σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας μέχρι σήμερα».

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