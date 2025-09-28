Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει θέμα παραγραφής - Η αντιπολίτευση κατασκευάζει ζητήματα

Στην εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως τόνισε, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, καθώς η Βουλή έχει ήδη εξετάσει την πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής και την απέρριψε.

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι οι δύο πράξεις που του αποδίδονται είναι, πρώτον, ότι ζήτησε την παραίτηση ενός υφισταμένου του και, δεύτερον, ότι συναίνεσε στην εφαρμογή μιας υπουργικής απόφασης. «Το γεγονός ότι ζητούν να αξιολογηθούν ποινικά αυτές οι δύο πράξεις δείχνει τη μεγάλη αγωνία μιας αντιπολίτευσης, η οποία, επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί προγραμματικά, προσπαθεί να κατασκευάσει ζητήματα», υπογράμμισε.

Ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εισαγγελική έρευνα. Το σχέδιο, όπως είπε, περιλαμβάνει μέτρα όπως η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο ίδιο χωρικό υπόβαθρο, η αναβάθμιση του λογισμικού του Οργανισμού και η ενίσχυση του με ειδικούς πληροφορικής, και έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται.

Αναφερόμενος στα ονόματα που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο, αλλά δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των 74 ατόμων που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης εξήγησε: «Η Εξεταστική Επιτροπή δεν ερευνά τυχόν ποινικά αδικήματα μη πολιτικών, ούτε καν πολιτικών, καθώς δεν έχει κατηγορούμενους, ούτε αποδίδει ποινικές πράξεις. Αν προκύψουν ενδείξεις για ποινικά αδικήματα, αρμόδια είναι η Εισαγγελία και όχι η Βουλή».

Τέλος, σημείωσε ότι αν η Εξεταστική Επιτροπή έπαιρνε υπόψη όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, που ανέρχονται σε 3.000 σελίδες και εμπλέκουν πολλούς ανθρώπους, θα κατευθυνόταν σε μια «άγονη έρευνα» εκτός των αρμοδιοτήτων της.