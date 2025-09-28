Στέφανος Ντούσκος: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη

Τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του πρόσθεσε στη συλλογή του ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος με χρόνο 06:36.75, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία μέτρα. Ο 28χρονος αθλητής μπήκε δυναμικά στην κούρσα, κράτησε δυνάμεις και πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο φινάλε, αφήνοντας πίσω του τον απερχόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, Όλιβερ Ζέιντλερ από τη Γερμανία, που περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.

Με αυτή τη νίκη, ο Ντούσκος κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη σπουδαία πορεία του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην παγκόσμια κωπηλασία και χαρίζοντας άλλη μία μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό.

Τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει: «Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», ενώ καταλήγει «Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».

Και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ανάρτηση του: «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!».

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμα του: «Ο Στέφανος Ντούσκος, με την εξαιρετική του εμφάνιση και την κορυφαία του επίδοση, ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Συγχαρητήρια Στέφανε!».